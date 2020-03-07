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Италия

За Милинковича-Савича летом готовы бороться итальянские и английские гранды
 7 марта 2020 12:03 |
За Милинковича-Савича летом готовы бороться итальянские и английские гранды
“Лацио” сейчас очень хорош. Всем казалось, что если кто-то и будет бросать вызов “Ювентусу” в его походе за очередным “скудетто”, так это “Интер”, пригласивший Антонио Конте и набравший массу звезд. Но пока что главным открытием сезона в Италии стал “Лацио”. Именно римляне сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А – это, со всеми скидками на переносы из-за коронавируса, громадная сенсация и главная новость Кальчо.

Прогресс “орлов” – безусловно, заслуга Симоне Индзаги. Но у него есть несколько по-настоящему незаменимых футболистов. Среди таковых снова называют Милинковича-Савича. Серба еще в прошлом году считали переоцененным, “дутым” талантом. Но сейчас Сергей снова играет ключевую роль в игре “лациали”. На счету серба по 4 гола и передачи в чемпионате, причем он поражал ворота “Ювентуса” и “Интера”, принося победы своим командам. Но пустая статистика не полностью отражает то влияние, которое хавбек имеет на игру “небесно-голубых”. Не удивительно, что за футболистом, которому только в феврале исполнилось 25, снова идет охота.

За счет ослабления конкурента не против усилиться “Интер”. “Нерадзурри” продолжают работать над усилением состава, и живо заинтересованы вариантом с приглашением Милинковича-Савича. По данным журналистов, уже происходили контакты между представителями миланского и римского клуба касательно будущего футболиста. Любопытно, что у самого Сергея неплохие личные отношения с Беппе Мароттой, который сейчас занимает пост генерального директора “черно-синих”. И это тоже намерены использовать как козырь в переговорах. Тем более что в “Лацио” не ответили отказом – сейчас обсуждается компенсация за 25-летнего полузащитника. Возможно, помимо денег, в сделку включат игроки из нынешней обоймы “Интера”.

Такое усиление главного конкурента не может нравиться “Ювентусу”. СМИ уверены, что в Турине намерены принять участие в торговле вокруг серба. Вот только эта сделка вызывает сомнения. Сам хавбек не раз нелицеприятно отзывался о “Старой Синьоре”, и болельщики последней такого не забыли. Кроме того, сделка “потянет” на 100 миллионов – нужно ли тратить столько на еще одного центрхава, которых и так много? Тем более что разрабатывается план по возвращению в клуб футболиста аналогичного амплуа, Поля Погба?

Готов серб и к переезду в Англию. Поговаривают, что именно в нем в “Манчестер Юнайтед” видят потенциальную замену как раз для Погба. Кстати, далеко не в первый раз “красным дьяволам” приписывают интерес к Милинковичу-Савичу. Но все же инсайдеры считают, что одним из фаворитов в споре за Сергея будет другой представитель АПЛ, “Челси”. Скауты “аристократов” уже несколько раз посещали игры “Лацио”, чтобы посмотреть своими глазами на то, что показывает серб на поле. Целый год клуб оставался без новичков – прошлым летом мешал “бан”, потом почему-то не захотели укреплять состав зимой, хотя Лэмпард очень надеялся на “свежую кровь”. Но на лето, кажется, в Лондоне серьезные планы, и уже оформленный переход Зиеша – только первый шаг в этом направлении. Станет ли именно Милинкович-Савич следующим?

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