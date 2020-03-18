Милан готовится к потере Доннаруммы

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Нападающий «Шахтёра» сделал заявление о расистском скандале в игре с «Динамо»
fanat.ua » Новости » Италия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
12.07.2020 20:00
Финал ЕВРО-2020
» Продажа билетов онлайн
22.06.2020 19:00
ЕВРО-2020. Украина - Австрия
» Продажа билетов онлайн
14.06.2020 21:00
ЕВРО-2020. Голландия - Украина
» Продажа билетов онлайн
30.05.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
27.05.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
16.05.2020 13:00
Бодибилдинг. Открытый Гран-при Харькова KHBPF
» Продажа билетов онлайн
12.04.2020 16:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Киев)
» Продажа билетов онлайн
11.04.2020 19:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Одесса)
» Продажа билетов онлайн
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Сумгаит"

Подробнее...
Значок "Энергетик" Мингечевир

Подробнее...
Значок "Пюник" Ереван

Подробнее...
Значок "Алашкерт" Мартуни

Подробнее...
Значок "Арарат-Армения" Ереван

Подробнее...
Магнит "Радник" Сурдулица

Подробнее...
Магнит "Пролетер" Нови Сад

Подробнее...
Значок "Фурман Абрамян" Ереван

Подробнее...
Значок "Арарат" Ереван (старый лого)

Подробнее...
Значок "Алашкерт" Мартуни (старый лого)

Подробнее...
Значок "Аракс" Арарат

Подробнее...
Магнит "Мурата"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Италия

Милан готовится к потере Доннаруммы
 18 марта 2020 03:18 |
Милан готовится к потере Доннаруммы
Итальянский футбол первым в Европе ушел на карантин. Впрочем, за ним последовали и остальные, и, возможно, сезон вообще закончился – ждем, чем завершится сегодняшнее совещание, организованное УЕФА, после которого может проясниться судьба еврокубков и континентального чемпионата. Впрочем, в Серии А и без игр атмосфера достаточно горячая: “Интер” и даже “Лацио” пытаются отобрать “скудетто” у “Ювентуса”.

А вот “Милан”, похоже, больше занят внутренними разборками. Снова не получилось чего-то добиться, а ведь сезон был юбилейным. Хотя при Стефано Пиоли ситуация и стабилизировалась, но после ничьей с “Фиорентиной” и поражении “Дженоа” конфликт проявился наружу. Со скандалом ушла одна местная легенда, Звонимир Бобан, сравнив обстановку внутри “красно-черных” с Северной Кореей. Писали, что за хорватом готов уйти следом и Паоло Мальдини, и тогда все полномочия сосредоточит не любимый многими Газидис.

Подобная обстановка не нравится многим футболистам. Журналисты не исключали, что после громких отставок менеджмента уйдет Ибрагимович. Но Златан вроде бы готов остаться, если ему гарантируют усиление состава в межсезонье – он хочет бороться за что-то существенное. Сейчас самый большой риск – потерять Джанлуиджи Доннарумму.

Вратарю в феврале исполнился 21 год, но он уже давно №1 у “красно-черных”. Без ошибок не обходилось, и был период, когда футболиста освистывали трибуны “Сан-Сиро”. Но все же “Джиджи” считается голкипером элитного уровня. И, пользуясь ситуацией в “Милане”, сейчас претенденты активизировали попытки заполучить молодого футболиста.

За ситуацией следят в “Ювентусе”. В Турине не против, чтобы преемник Буффона в сборной стал его наследником и на клубном уровне. “Старая Синьора” прекрасно знает, что нынешний контракт Доннаруммы рассчитан только до 2021-го года. Они это могут использовать, чтобы попытаться заполучить Джанлуиджи уже сейчас. Но не исключено, что боссы “зебр” запланировали излюбленную акцию “подпиши звездного свободного агента”.

Опаснее для “россонери” интерес к футболисту со стороны ПСЖ. В Париже давно следят за выступлениями итальянца и уже делали попытки заполучить его. Чемпион Франции намекает, что готов удовлетворить запросы вратаря по зарплате и даже удовлетворить традиционно высокие требования его агенты, Мино Райолы. В таком случае у Кейлора Наваса появится серьезный конкурент, а Ареоля продадут “Реалу” – пока что Альфонс в Мадриде в аренде. Кстати, тогда перспективы Лунина заиграть за “сливочных” становятся совсем уж туманными…

Не исключают и переход Доннаруммы и в сам “Реал”. Но этот трансфер не выглядит обоснованным. У “галактикос” №1 – Куртуа, и в этом сезоне Тибо невероятно хорош. А идти под бельгийца то ли конкурентом, то ли дублером нелогично. Так что, скорее всего, это лишь слух, который может раздуваться самим Райолой.

В числе тех, кто может предложить контракт с требуемыми 7-8 миллионами оклада – и “Челси”. Кепа после пребывания на скамейке запасных вернулся в ворота и очень старается, но все же приглашение нового вратаря остается одним из приоритетов для Лампарда на следующее “окно”. Очевидно, что это должен быть громкий трансфер. Почему бы не попробовать усилиться звездным и, главное, еще очень молодым итальянцем?

“Милан”, похоже, уже готовится к возможной потере Доннаруммы. По данным журналистов, в таком случае они попытаются подписать из “Наполи” Алекса Мерета. Это еще один молодой голкипер, что не смог раскрыться в новом клубе, в том числе из-за травмы, и проигрывает конкуренцию Оспине. Есть и более опытная альтернатива: Сальваторе Сиригу, успешно реанимировавший карьеру в “Торино”, но мечтающий получить еще один шанс в топ-клубе.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
19.03.2020 03:00
Депортиво Кали – Мильонариос
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.03.2020 18:30
Тамбов — Крылья Советов
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 17:00
Динамо Киев — Десна
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 14:00
Заря — Шахтёр Донецк
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1
11 марта 2020
Рух – Волынь 3:1
Рух – Волынь 3:1
10 марта 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Италия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте