Милан готовится к потере Доннаруммы

Итальянский футбол первым в Европе ушел на карантин. Впрочем, за ним последовали и остальные, и, возможно, сезон вообще закончился – ждем, чем завершится сегодняшнее совещание, организованное УЕФА, после которого может проясниться судьба еврокубков и континентального чемпионата. Впрочем, в Серии А и без игр атмосфера достаточно горячая: “Интер” и даже “Лацио” пытаются отобрать “скудетто” у “Ювентуса”.

А вот “Милан”, похоже, больше занят внутренними разборками. Снова не получилось чего-то добиться, а ведь сезон был юбилейным. Хотя при Стефано Пиоли ситуация и стабилизировалась, но после ничьей с “Фиорентиной” и поражении “Дженоа” конфликт проявился наружу. Со скандалом ушла одна местная легенда, Звонимир Бобан, сравнив обстановку внутри “красно-черных” с Северной Кореей. Писали, что за хорватом готов уйти следом и Паоло Мальдини, и тогда все полномочия сосредоточит не любимый многими Газидис.



Подобная обстановка не нравится многим футболистам. Журналисты не исключали, что после громких отставок менеджмента уйдет Ибрагимович. Но Златан вроде бы готов остаться, если ему гарантируют усиление состава в межсезонье – он хочет бороться за что-то существенное. Сейчас самый большой риск – потерять Джанлуиджи Доннарумму.



Вратарю в феврале исполнился 21 год, но он уже давно №1 у “красно-черных”. Без ошибок не обходилось, и был период, когда футболиста освистывали трибуны “Сан-Сиро”. Но все же “Джиджи” считается голкипером элитного уровня. И, пользуясь ситуацией в “Милане”, сейчас претенденты активизировали попытки заполучить молодого футболиста.



За ситуацией следят в “Ювентусе”. В Турине не против, чтобы преемник Буффона в сборной стал его наследником и на клубном уровне. “Старая Синьора” прекрасно знает, что нынешний контракт Доннаруммы рассчитан только до 2021-го года. Они это могут использовать, чтобы попытаться заполучить Джанлуиджи уже сейчас. Но не исключено, что боссы “зебр” запланировали излюбленную акцию “подпиши звездного свободного агента”.



Опаснее для “россонери” интерес к футболисту со стороны ПСЖ. В Париже давно следят за выступлениями итальянца и уже делали попытки заполучить его. Чемпион Франции намекает, что готов удовлетворить запросы вратаря по зарплате и даже удовлетворить традиционно высокие требования его агенты, Мино Райолы. В таком случае у Кейлора Наваса появится серьезный конкурент, а Ареоля продадут “Реалу” – пока что Альфонс в Мадриде в аренде. Кстати, тогда перспективы Лунина заиграть за “сливочных” становятся совсем уж туманными…



Не исключают и переход Доннаруммы и в сам “Реал”. Но этот трансфер не выглядит обоснованным. У “галактикос” №1 – Куртуа, и в этом сезоне Тибо невероятно хорош. А идти под бельгийца то ли конкурентом, то ли дублером нелогично. Так что, скорее всего, это лишь слух, который может раздуваться самим Райолой.



В числе тех, кто может предложить контракт с требуемыми 7-8 миллионами оклада – и “Челси”. Кепа после пребывания на скамейке запасных вернулся в ворота и очень старается, но все же приглашение нового вратаря остается одним из приоритетов для Лампарда на следующее “окно”. Очевидно, что это должен быть громкий трансфер. Почему бы не попробовать усилиться звездным и, главное, еще очень молодым итальянцем?



“Милан”, похоже, уже готовится к возможной потере Доннаруммы. По данным журналистов, в таком случае они попытаются подписать из “Наполи” Алекса Мерета. Это еще один молодой голкипер, что не смог раскрыться в новом клубе, в том числе из-за травмы, и проигрывает конкуренцию Оспине. Есть и более опытная альтернатива: Сальваторе Сиригу, успешно реанимировавший карьеру в “Торино”, но мечтающий получить еще один шанс в топ-клубе.