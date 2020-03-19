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Италия

В «Сампдории» ещё 15 человек заразились коронавирусом
 19 марта 2020 21:57 |
В «Сампдории» ещё 15 человек заразились коронавирусом
Хавбек «Сампдории» Якуб Янкто (на фото) рассказал о ситуации в команде. По его словам, в генуэзском клубе коронавирус обнаружен у 15 человек.

«Моя семья заперта в квартире. Мы не можем никуда ездить. Очень сложно находиться в таком замкнутом пространстве.

Я был в прямом контакте с товарищами по команде, у которых обнаружили коронавирус. В клубе заразились уже 15 человек, хотя могло быть намного больше.

Не уверен, что здоров. Однако чувствую себя хорошо. Надеюсь, у меня нет коронавируса. Стараюсь не думать об этом. Мне остается только следовать правилам и соблюдать карантин», — приводит слова Янкто Sport.cz.

Из-за коронавируса приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Германии, Франции, России, Украины, Лига чемпионов и Лига Европы. Также на 2021 год был перенесен чемпионат Европы по футболу.

На текущий момент COVID-19 в мире заразились около 200 тысяч человек.

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