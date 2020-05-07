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Италия

Дрис Мертенс летом найдет себе новый клуб
 7 мая 2020 20:29 |
Дрис Мертенс летом найдет себе новый клуб
Вчера Дрису Мертенсу исполнилось 33 года. Но бельгиец все еще очень хорош. Несмотря на то, что у него не лучшие отношения с Де Лаурентисом, владельцем “Наполи” (как и у ряда других “сенаторов”), а сама команда не в лучшей форме, опытный нападающий демонстрирует привычную для себя хорошую статистику. Он, проведя 21 матч в Серии А, отличился 6 голами, прибавив к ним 5 передач. В Лиге Чемпионов у Мертенса еще более впечатляющие показатели: 6 забитых в 7 встречах.

В марте журналисты поспешили написать, что Дрис согласовал новый контракт с “партенопеи”. Но если так и было, то только на уровне устных договоренностей. Потом грянул коронавирус, и переговоры зашли в тупик – скорее всего, окончательно. Значит, звездный игрок будет через какие-то пару месяцев свободным агентом: нынешнее соглашение истекает уже в конце июня данного года.

Несмотря на возраст, футболист пользуется спросом. Причем бельгийцу не нужно пока что поглядывать в сторону Китая – хотя ему там готовы предоставить щедрые условия. Но сам игрок якобы еще хочет поиграть в Европе, и хватает тех, кто готов приютить его. Особенно бесплатно, как свободного агента.

Активно приглашает к себе футболиста “Интер“. По замыслу Антонио Конте, который вообще охотно доверяет опытным исполнителям, Мертенс станет заменой для Мартинеса. “Нераздурри”, похоже, смирились с тем, что Лаутаро уедет летом. И Дрис, прекрасно сыгранный с Лукаку по национальной сборной, может заменить аргентинца. Но планам конкурента может помешать “Ювентус” – Сарри якобы просит руководство туринского клуба подписать бельгийца. Также предлагают контракт ветерану “Рома” с “Миланом“.

Очень хочет получить такого футболиста Лэмпард. По данным некоего агента Винченцо Морабито, Фрэнк лично регулярно звонит Мертенсу чуть ли не ежедневно, уговаривая его переехать в Лондон. Скорее всего, в лице бельгийца “аристократы” видят замену Виллиану. Символично может получиться: один свободный агент достаточно зрелого возраста сменит на “Стэмфорд Бридж” другого. Но “Челси” – далеко не единственный клуб, который хочет заманить бельгийца на Туманный Альбион. Он считается одной из целей новых собственников “Ньюкасла“, что почему-то, при всех своих финансовых возможностях, пока что присматриваются к возрастным футболистам типа Видаля. Кроме того, пишут, что за последние 2 розыгрыша Лиги Чемпионов настолько впечатлил “Ливерпуль“, что Клопп всерьез раздумывает о приглашении Мертенса на “Энфилд”.

Это далеко не весь перечень футбольных грандов, что следят за Дрисом. После Италии футболисту предлагают поиграть в Германии и Франции. Достаточно давно писали о желании “Боруссии” заполучить этого игрока. Скорее всего, Дортмунд покинет летом юный Джейден Санчо, и ветеран рассматривается как замена англичанину. Также за развитием ситуации следит и ПСЖ. Скорее всего, не останется во Франции Икарди, да и Эдинсона Кавани больше удерживать не получится – уругваец не намерен подписывать новый контракт, и наконец-то сможет перебраться в “Атлетико”, или еще куда-то. Из-за этого, даже если получится удержать Неймара, все же в группе атаки образуется несколько вакансий. И Томас Тухель считает, что одну из них вполне может заполнить Мертенс.

Кто решится предложить ветерану длительный контракт? Все же Дрису, несмотря на все его подвиги, уже 33. Одно из его требований – контракт длительностью минимум на 3 года при неплохом окладе. Не все спешат ему предложить нечто подобное. Кроме позиции того же Сарри и Лэмпарда, есть еще и мнение руководства их клубов. Что же в итоге перевесит?

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