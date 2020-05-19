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Италия

"Ювентус" может получить Жоржиньо, отпустив Пьянича и Рабьо
 19 мая 2020 14:38
`Ювентус` может получить Жоржиньо, отпустив Пьянича и Рабьо
Туринский клуб активно следит за новостями по поводу форварда "Наполи" Аркадиуша Милика. Главный тренер "Юве" Маурицио Сарри хотел бы видеть польского нападающего в своей команде. Срок контракта Милика с "Наполи" истекает летом 2021 года, однако "Наполи" не собирается продавать 26-летнего форварда меньше чем за пятьдесят миллионов евро. Такой трансфер стал бы слишком большим в период финансового кризиса, вызванного пандемией. Поэтому для того, чтобы снизить сумму, "Ювентус" может включить в сделку 22-летнего защитника Кристиана Ромеро, сейчас выступающего на правах аренды за "Дженоа".

Полузащитник Адриен Рабьо может покинуть "Ювентус" по завершении сезона. Туринцы не будут удерживать 25-летнего хавбека, несмотря на то, что клуб заключил с ним контракт всего год назад. Рабье лично заинтересован в том, чтобы выступать в "Эвертоне" и чтобы вновь поработать с Карло Анчелотти, при котором он дебютировал в ПСЖ в 2012 году. Проблемой для этого трансфера может стать тот факт, что английский клуб не сможет предложить "Ювентусу" ни одного футболиста, который смог бы заинтересовать туринцев.

Также руководство "Ювентуса" сейчас ведет активную борьбу с "Интером" по поводу трансфера полузащитника "Брешии" Сандро Тонали. Оба клуба заинтересованы в этом футболисте и готовы предложить за 20-летнего игрокатридцать пять миллионов евро и еще пять миллионов в качестве бонусов. Кстати, лучшие бонусы букмекеров проект sportstavki.online собрал здесь.

Еще один большой обмен, который готовит "Ювентус", связан с "Челси". Туринский клуб готов отпустить Миралема Пьяничав обмен на Жоржиньо. Инициатор этой сделки -главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, который хочет видеть в составе своей команды игрока, с которым он работал в "Наполи" и "Челси". Ради этого Сарри готов отказаться от услуг основного хавбека Пьянича. Однако Миралем интересует также и руководство "Барселоны", которое, по данным СМИ, уже договорилось с футболистом о личном соглашении. Отметим, что срок контракта Пьянича с "Юве" истекает в 2023 году. На счету тридцатилетнего игрока двадцать две игры за туринцев, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными пасами. Можно скачать Леонбетс и сделать ставку на то, в какой клуб перейдет Миралем этим летом.

Также "Ювентус", скорее всего, покинет защитник Маттиа Де Шильо. Этот игрок летом может стать частью одной из сделок руководства туринцев, поскольку тренерский штаб команды не будет настаивать на сохранении Маттии в команде. В частности, Де Шильо может стать частью сделки с "Барселоной" по покупке Артура. К тому же сообщается, что каталонцев может заинтересовать подписание Де Шильо, особенно если команду покинет Нелсон Семеду.

Что касается покупок, то туринцы присматриваются к полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло. Для его приобретения "Юве" готов включить в сделку хавбека Федерико Бернардески. Римляне не хотели бы расставаться со своим 20-летним лидером, но готовы рассмотреть вариант с его продажей, чтобы поправить свое финансовое положение.
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