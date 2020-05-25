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Италия

Будущее Мауро Икарди все еще под вопросом
 25 мая 2020 23:10 |
Будущее Мауро Икарди все еще под вопросом
В “Интере”, скорее всего, последние матчи будет летом доигрывать Лаутаро Мартинес. Аргентинца просто не получится удержать на “Джузеппе Меацца”: у нападающего есть четко прописанные отступные, и “Барселона” очень активно ищет варианты, которые бы помогли удовлетворить запросы “нерадзурри”. Таким образом, итальянский клуб получит неплохие деньги (и, скорее всего, 1-2 футболиста). Но останется с дырой в нападении. Которую явно не хотят “затыкать” с помощью Икарди…

Одно из достижений Конте на новом посту – создание убойной связки в нападении из Лукаку и Мартинеса. Вот только какой-то внятной альтернативы им нет. Алексис Санчес откровенно разочаровал, и будет возвращен “Манчестер Юнайтед”. Вот только если еще и Лаутаро уйдет, то у Ромелу останется один возможный напарник – Эспозито. Себастьяно талантлив и уже забивал в Серии А. Но парню в июле исполнится только 18, и опасно ставить на такого футболиста клубу, что борется за “скудетто”. Формально есть еще Вергани и Фонсека, но они пока не поднялись выше U-19. И не факт, что сделают это.

Выходом могло стать “прощение” Икарди. Мауро в свое время намекал, что при Конте готов начать “с чистого листа”. Вот только Антонио прекрасно понимает, что аргентинский нападающий вместе со своей супругой, Вандой Нарой, слишком далеко пересек черту. Ни публика “Джузеппе Меацца”, ни руководство клуба, ни даже экс-партнеры не простят своего бывшего кумира и капитана. “Интернационале” попытается подписать другого нападающего – пишут о многих вариантах, от Кавани до Вернера. Аргентинец же для них становится источником пополнения бюджета.

Нынешний сезон Икарди проводил в ПСЖ. Получилось не без противоречий, писали о его трениях в “раздевалке”, в том числе с партнерами по нападению. Но все же новичок забил 12 голов в Лиге 1, 5 раз отметился мячами в Лиге Чемпионов. Французы не против оставить у себя скандального футболиста, чтобы тот окончательно заменил уходящего Эдинсона. Но в нынешних условиях не хотят выплачивать 70-миллионные отступные. В свою очередь, забирать в виде частичной компенсации Дракслера или продлевать аренду не хотят итальянцы. Пишут, что стороны близки к компромиссу: футболиста продадут за 55-60 млн. евро. Сам Мауро будет получать 10 млн. евро за год, не считая бонусов.

Но для себя ли будут выкупать французы бомбардира? Пишут, что после выкупа контракта ПСЖ может отправить Икарди в Турин. “Ювентус” интересуется футболистом, но напрямую “Интер” точно не захочет отправлять голеадора конкуренту в борьбе за звание лучшего в Серии А. “Парижане” же могут предложить Мауро “Старой Синьоре”, чтобы получить кого-то из ее игроков. Писали о Пьяниче, правда, Миралем явно настроился на переход в “Барселону”. Кстати, еще один вариант продолжения карьеры в Италии для Мауро – это “Наполи“. Ради аргентинца “партенопеи” готовы пожертвовать Миликом или Алланом. В Неаполе вообще планируют серьезную чистку состава. Не такую, как в “Локомотиве”, но тоже продать хотят многих.

Есть для латиноамериканца и неожиданный, достаточно любопытный вариант. К игроку присматривается “Челси”. Лондонский клуб пытается использовать то, что ПСЖ все никак не ударит по рукам с “Интером”. У “аристократов” из топ-нападающих только Абрахам с Жиру. Но Оливье уже возрастной, а Тэмми, наоборот, молод и потенциально нестабилен. Кроме того, Мауро может сыграть и не на острие, то есть заменить в роли инсайда Виллиана с Педро. Правда, ради того, чтобы заполучить аргентинца, “Челси” придется договариваться с Конте, а с бывшим менеджером у англичан, мягко говоря, натянутые отношения.

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