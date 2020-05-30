Златан и компания: из Милана летом уйдет до десятка футболистов

В Италии окончательно решили, что Серию А доиграют. И даже очертили сроки рестарта сезона. Но в “Милане”, похоже, больше озабочены будущем. На этом сезоне поставлен крест, но на “Сан-Сиро” верят, что впереди долгожданный ренессанс, скорее всего, под руководством Ральфа Рангника. Немец оговаривает широкие полномочия по комплектации состава. А это значит, что будет чистка. Есть те, кто хочет уйти, но их не желают отпускать, типа Доннаруммы. Но пишут о десятке тех, с кем готовы расстаться.

Так и не нужен Бегович. Асмир в свое время считался одним из лучших голкиперов АПЛ. Но в “Милане” он надежно сидит за спиной Доннаруммы. Джанлуиджи, несмотря на ошибки, держит позиции нерушимо. Скорее всего, у “Борнмута” не будут выкупать боснийца, даже при прощании с Пепе Рейной – дублера можно взять и менее дорогого в плане контракта.



Пришло время прощаться и с Мусаккьо. Матео неплох, но с зимы потерял место в основе. У аргентинца контракт до 2021-го, и немаленькая зарплата. Пока что игрока можно продать в один из клубов Примеры с неплохим наваром – прежде всего, упоминают “Валенсию”. Правда, Мусаккьо придется кем-то заменить – не лучше ли договориться с парнем, уже освоившимся в Италии, о новом соглашении?



Справа должен появиться Думфрис – о переговорах с ПСВ пишут уже давно. Но при этом кого-то из латералей придется продавать. Раньше лишним фланговым выглядел Конти. Но он наконец-то набрал форму, оправившись от травм. Значит, пора прощаться с Калабрией – Давиде приглашают в “Фиорентину” или “Болонью”.



Есть те, кто покинет “Сан-Сиро” как свободный агент. Не продлили контракт с 34-летним Лукасом Бильей. Аргентинец, все чаще травмирующийся, может уже возвращаться на родину доигрывать – в родной “Индепендьенте”. Бонавентуру же ждут в “Роме”. Джакомо там даже выиграет в плане зарплаты.



Попытаются в “Милане” заработать на Франке Кессье. В этом сезоне он не был незаменим. Но полузащитник все еще неплохо котируется. Гаттузо зовет своего любимца в “Наполи”, но ивуариец может заинтересоваться шансом поиграть в АПЛ. Слухи приписывают интерес к хавбеку со стороны “Арсенала” и разбогатевшего “Ньюкасла”.



Не все помнят, что в составе “Милана” есть Крунич. Раде приглашали из “Эмполи” на перспективу, но тот не оправдал. Теперь босниец просто не нужен, но может пригодиться как “разменную монету” – чтобы заплатить меньше за тех, кого хотели бы приобрести.



Лаксальт может перебраться в Россию. Диего неплохо смотрелся в “Торино”, и не понятно, зачем его было возвращать в “Милан” зимой – все равно позиции Тео Эрнандеса слева нерушимы. С другой стороны, на трансферы в клубы РПЛ можно неплохо заработать. Уругвайца сватали в “Спартак”, “Локомотив” и “Краснодар”. Правда, первые все отрицают, а у “железнодорожников” курс на чистку и сокращение расходов.



Хочет перезапустить европейскую карьеру Лукас Пакета. Бразильский плеймейкер откровенно проваливает этот сезон. Но многие помнят, как он был хорош еще год назад. Еще один шанс в Серии А готова дать латиноамериканцу “Фиорентина”. Но может он поехать в Португалию, в обмен на Флорентина из “Бенфики”.



И главная дилемма – что делать с Ибрагимовичем? Звездный швед смог встряхнуть “Милан”, но все-таки ему 38, плюс травма на тренировке может стать “звоночком”. Не понятно, хочет ли сам Златан оставаться и нужен ли он нынешнему руководству? Синиша Михайлович надеется заманить форварда в “Болонью”, кроме того, есть вариант доигровки на родине – там легенда стал совладельцем в “Хаммарбю”.