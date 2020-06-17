Лучший бомбардир Серии А заинтересовал английские клубы

В Италии возобновляется на этой неделе сезон в Серии А . Одна из главных его интриг – это сенсационная борьба за “скудетто” скромного в последние годы “Лацио”. Именно римский клуб, а не “Интер”, сейчас ближе всего к “Ювентусу”. Между клубами всего 1 очко. Скорее всего, “Старой Синьоре” придется бороться за удержание своего чемпионского титула до самого последнего тура этого розыгрыша. Одна из главных составляющих успеха “небесно-голубых” – впечатляющая результативность их лидера. “Орлы” вообще много забивают – 60 раз в 26 играх (на 10 больше, чем у “Юве”, правда, и на 10 меньше, чем у “Аталанты”), и более чем к половине причастен Иммобиле. На счету Чиро уже 27 голов (правда, аж 10 – ударами с пенальти) и 8 ассистов. Не удивительно, что именно итальянца считают одним из главных претендентов на “Золотую Бутсу”.



Уроженец пригорода Неаполя играет в Риме с 2016-го года. И, похоже, готов оставаться в столице Италии. Сейчас стороны близки к тому, чтобы пролонгировать контракт. На днях журналисты заявили, что основные условия нового соглашения уже практически согласованы. Новый контракт должен длиться до лета 2025-го года. Вырасти должна и зарплата голеадора. Вроде бы в клубе, понимая важную роль Иммобиле, нашли даже в нынешних условиях выплачивать ему 4 млн. евро ежегодно…



Но теперь Чиро ожидает серьезное испытание на верность. Да и клубу предлагают очень щедрые условия приобретения футболиста, которому уже исполнилось уже 30 лет. Иммобиле заинтересовал амбициозный “Ньюкасл”. Сейчас, после появления в “Сент-Джеймс-Парк” нового владельца, инвестиционного фонда из Саудовской Аравии (там тоже все пока не оформлено окончательно, но вроде бы последние преграды практически преодолены), “сороки” планируют активную трансферную кампанию. Один из ее пунктов – это приглашение опытного голеадора. Рассматривался даже Кавани, но сейчас вроде бы селекционеры обратили внимание и на Чиро. Если верить журналистам, за него готовы перечислить в Рим 55 миллионов евро. Самому же игроку сборной Италии пообещали ежегодную зарплату в 8 млн. евро “чистыми”, то есть уже после вычета налогов. Причем контракт будет действовать 5 лет. По сути, срок тот же, что предлагается в новой версии соглашения с “лациале” – до 2025-го. Только заработать можно будет в 2 раза больше!



Это не единственный клуб из Туманного Альбиона, который следит за Иммобиле. Писали о том, что футболист заинтересовал также “Тоттенхэм” и “Эвертон” (с последним работает как раз итальянец, Анчелотти). Но самым, пожалуй, опасным для “Лацио” конкурентом может считаться “Манчестер Юнайтед”. Хотя Игало и продлили, но все же в “манкунианцы” намерены в межсезонье усилить, в том числе, и атакующую линию. И представители МЮ высоко оценили потенциал 30-летнего форварда. Правда, при этом не сообщается, какие условия готовы предложить футболисту и итальянскому клубу.



Смущает не самый приятный “опыт” Иммобиле. Он, раскрывшись в “Торино”, в 2014-м отправился в дортмундскую “Боруссию”, потом пробовал себя в “Севилье”. Но заиграть смог только когда вернулся на родину. Точно в Англии у футболиста получится лучше, чем в Германии и Испании? Впрочем, далеко не факт, что Чиро вообще покинет Рим, где отлично себя чувствует…