Наполи снова отказал Ливерпулю по Кулибали: хотят не меньше 100 миллионов

“Наполи” взял кубок Италии , чем спас для себя сезон. Весь Неаполь, такое впечатление, празднует до сих пор. Только не понятно, что больше понравилось: то, что наконец-то взяли трофей, иди то, что при этом утерли нос самому “Ювентусу”. Теперь сезон можно просто доигрывать – пропуск в Лигу Европы “забронирован”. Но при этом команда где-то на 98-99 процентов не сохранит право играть в Лиге Чемпионов, уж очень далеко оторвались лидеры Кальчо. Значит, все равно придется идти на продажу игроков. В межсезонье на “Сан-Паоло” собирались провести обновление состава. И, хотя Мертенса все же продлили, но в целом от своих планов не отказываются. Для подписания новичков нужны деньги, и их намерены получить от продажи нескольких футболистов основной обоймы. Писали о планах собрать порядка 200 миллионов. И до половины может принести расставание с Кулибали.



“Наполи” не собирается делать скидку на Калиду. Как и раньше, сенегальца отпустят только за 100 миллионов. Объясняя такую политику “партенопеи”, их спортивный директор, Кристиано Джунтоли, назвал игрока “отличным футболистом”, за которого клуб имеет полное право просить любую цену, какую только хочет. По мнению функционера, не стоит говорит о “факторе коронавируса” – Джунтоли вообще называет влияние пандемии на переговоры “отговоркой”. Кристиано уверен, что футбол умеет быстро адаптироваться к ситуации, так что цена за Кулибали, как и за других топ-игроков, особо снижаться не должна.



Тем не менее, удерживать Калиду любой ценой не будут. В Неаполе, похоже, понимают, что игрок и так пересидел на одном месте, тем более что ему на прошлой неделе “стукнуло” уже 29. Так что Джунтоли заявил, что в “Неаполе” демонстрирует готовность к рассмотрению различных вариантов. Не исключают даже аренду с опцией выкупа. Жест в сторону потенциальных покупателей?



“Ливерпуль” уже сделал еще одну попытку заполучить центрбека. Как известно, Клопп уже достаточно давно вынашивает идеи укрепить эту позицию. При классных “крайках” и элитном ван Дейке все же достойного напарника для Вирджила нет, пусть Гомес и перспективен. Более того, боссы “красных” вынашивают идею не только Калиду купить, но и выплатить за него частично трансфером Деяна Ловрена. Правда, по данным СМИ, те 58 миллионов фунтов, что уже предлагали за Кулибали, итальянцы успели отвергнуть.



Клоппу нужно быть более настойчивым и упорным, чтобы не упустить защитника следом за Тимо Вернером. На Кулибали хватает и других сильный претендентов. Во-первых, есть “Манчестер Юнайтед”, который давно охотится за футболистом. И вполне может выложить за Кулибали требуемые средства. Во-вторых, не стоит забывать об амбициозном “Ньюкасле”. Похоже, после оформления перехода прав “сороки” будут вовсю шуметь на трансферном рынке. И одним из их амбициозных целей называют сенегальца.



Возможно, еще опаснее для планов команды из “Энфилда” интерес к центрбеку со стороны ПСЖ. Чемпион Франции распрощался с Тиаго Силвой, и теперь нуждается в опытном оборонце под основу. Но готовы ли в Париже удовлетворять финансовые запросы “Наполи”, делая Кулибали, приближающегося к 30-летию, самым дорогим защитником мира?