Матч Вольфсбург - Шахтер будет сыгран без зрителей

Мера предосторожности из-за распространения коронавируса в Германии. Первый матч 1/8 Лиги Европы между “Вольфсбургом” и “Шахтером” , который состоится в четверг, 12 марта (22:00 по киевскому времени), будет сыгран без зрителей из-за распространения коронавируса в Германии. Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.



Решение было принято после рекомендаций министра здравоохранения Германии и властей Нижней Саксонии, информирует “Вольфсбург”.



“Мы сожалеем об этом решении, но оно было принято в интересах всех сторон”, – заявил операционный директор “Вольфсбурга” Тим Шумахер.



В ближайший четверг без зрителей также состояться следующие матчи Лиги Европы:

“Интер” – “Хетафе”, “Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” , “Севилья – “Рома” и “ЛАСК” – “Манчестер Юнайтед”.