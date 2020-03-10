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Лига Европы

Матч Вольфсбург - Шахтер будет сыгран без зрителей
 10 марта 2020 16:51 |
Матч Вольфсбург - Шахтер будет сыгран без зрителей
Мера предосторожности из-за распространения коронавируса в Германии.

Первый матч 1/8 Лиги Европы между “Вольфсбургом” и “Шахтером” , который состоится в четверг, 12 марта (22:00 по киевскому времени), будет сыгран без зрителей из-за распространения коронавируса в Германии. Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

Решение было принято после рекомендаций министра здравоохранения Германии и властей Нижней Саксонии, информирует “Вольфсбург”.

“Мы сожалеем об этом решении, но оно было принято в интересах всех сторон”, – заявил операционный директор “Вольфсбурга” Тим Шумахер.

В ближайший четверг без зрителей также состояться следующие матчи Лиги Европы:
“Интер” – “Хетафе”, “Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” , “Севилья – “Рома” и “ЛАСК” – “Манчестер Юнайтед”.

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