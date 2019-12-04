«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе. «Две недели назад лучшие тренеры были у нас в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Это Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, Макс Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан. Наш арбитр Роберто Розетти показал эпизод с попаданием мяча в руку. Он спросил: «Игра рукой или нет?». Половина людей, что были в комнате, сказали «да», другая половина – «нет». Так скажите мне, насколько чёткие правила? Мы ничего определённо не знаем!



В Англии судьи даже не проверяют некоторые моменты с помощью ВАР. В Италии они проверяют по полчаса. Это бардак. Я никогда не был большим фанатом этой системы. Боковые судьи теперь не пытаются поднимать флаг, а просто ждут. Игроки не празднуют гол, тоже ждут.



И, как я уже сказал, игра рукой… Никто не может объяснить, что такое игра рукой, а что нет. Что значит – преднамеренная игра рукой? Судья не психиатр, чтобы знать, специально ты сыграл рукой или нет!» - цитирует Чеферина Mirror.



Александер Чеферин стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко



