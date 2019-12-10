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Бейл и Гризманн замыкают топ-10 игроков, которые подешевели в 2019-м больше всего
 10 декабря 2019 12:15 |
Бейл и Гризманн замыкают топ-10 игроков, которые подешевели в 2019-м больше всего
Хотя остается еще несколько недель этого года, в футбольном мире уже подводят итоги 2019-го. Это сделали и на авторитетном портале Transfermarkt – там обновили ценники игроков. И составили любопытный рейтинг из тех, кто потерял в стоимости по сравнению с 1-м января больше всего.

Самое большое падение у Филиппе Коутиньо. Если новый календарный год бразилец начинал с ценником в 140 миллионов, то сейчас утратил более трети – сейчас его оценивают в 90. Что достаточно логично: в “Барселоне” плеймейкер не оправдал авансов, и не показывал уровня игры в “Ливерпуле”. Да и аренда в “Баварию” не так уж и триумфальна.

Резко сдал Марсело. Он недавно считался одним из сильнейших левых латералей мира, но ему уже 31,5 года. После не самого удачного прошлого сезона “Реал” купил на этот фланг Менди, и он все чаще выходит на поле. Бразилец же упал в цене с 70 до 25 миллионов.

Пока что замыкает тройку наиболее подешевевших Дибала. Если в январе его оценивали в 110 миллионов, то сейчас – в 75. Аргентинцу непросто уживаться с Роналду. Но при Сарри именно на Паулу делают основную ставку, и он может вскоре снова вырасти в цене.

Все ближе к уходу из “Барселоны” Ракитич. На утрату возрастным хорватом места в основе клуба отреагировали эксперты, опустив цену вице-чемпиона мира почти на половину, с 65 до 35 миллионов. Впрочем, это может пойти на пользу футболисту, облегчив задачу сменить клуб уже в январе.

Должен прибавлять Мауро Икарди. То, что он подешевел на 25 миллионов (и столько же процентов) – результат скандального ухода из “Интера”, где экс-капитан не играл. Сейчас он уже освоился в ПСЖ.

Стареет Бускетсс, и это сказывается на его игре, и, как следствие, на стоимости. Не зря Де Йонга покупали с прицелом на позицию Серхио. Опорник стал реже появляться на поле, и сайт снизил его ценник на треть, до 50 миллионов. Так же поступили с еще одним “кулес”, Умтити. Но у него иные причины – долгое восстановление от травмы и проигрыш конкуренции Ланглге. Если полузащитник намерен закончить карьеру в родном клубе, то чемпиону миру, кажется, стоит и правда сменить прописку, желательно даже сразу после Нового Года.

Немного сдали Де Брюйне с Гризманном. Оба раньше стоили 150 миллионов, а сейчас на 20 меньше. Но падение цены Кевина было связано с травмами, которые испортили прошлый сезон, но сейчас уже в прошлом. Француз же достался “Барселоне” даже дешевле из-за нюансов контракта с “Атлетико”. Пока он только осваивается в новой команде, и должен притереться с Месси. Но постепенно “Принц” должен прибавлять, его партнеры по атаке в возрасте, и именно Антуан должен стать через пару лет лидером “сине-гранатовых”.

Продолжается падение Гарета Бейла. Валлиец неплох в сборной, но в “Реале” показывает высокий уровень только изредка. Вингеру уже 30, периодически возникают травмы, и, главное, Зидан ему просто не доверяет, не включая даже в заявку. Футболист, который не скрывает, что предпочитает гольф футболу, потерял еще четверть цены, до отметки в 60 миллионов. Но в Мадриде будут рады и за столько продать дорогую звезду – “королевскому клубу” зимой нужны деньги.

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