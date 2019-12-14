Новый рейтинг стоимости футболистов: Мбаппе уверенно лидирует, Неймар дороже Месси, Роналду в третьем десятке

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Деньги, которые Федерация футбола Украины получала от УЕФА, выводились через офшоры
fanat.ua » Новости » Другое
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.12.2019 18:05
Динамо Харьков - Донбасс. Хоккей
» Продажа билетов онлайн
22.12.2019 14:00
Запорожье - Черкаські мавпи. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
21.12.2019 13:50
Динамо Харьков – Ледяные Волки (Киев). Хоккей
» Продажа билетов онлайн
20.12.2019 18:00
Запорожье - Киев-Баскет. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Алькоркон" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Алькоркон"

Подробнее...
Значок "Црвена Звезда" Белград

Подробнее...
Пазл "Ливерпуль 2018-19" (А3)

Подробнее...
Значок "СС Алагоано" Масейо

Подробнее...
Значок "Искра Римаржов"

Подробнее...
Значок "Афтурелдинг" Мосфедльсбайр

Подробнее...
Значок "Аустрия" Лустенау

Подробнее...
Значок "Арда" Кырджали

Подробнее...
Значок "Хайдук" Сплит

Подробнее...
Значок "Тана Формасьон" Антананариву

Подробнее...
Пазл "Неймар" (А3)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Другое

Новый рейтинг стоимости футболистов: Мбаппе уверенно лидирует, Неймар дороже Месси, Роналду в третьем десятке
 14 декабря 2019 01:02 |
Новый рейтинг стоимости футболистов: Мбаппе уверенно лидирует, Неймар дороже Месси, Роналду в третьем десятке
Конец декабря – время подводить итоги года. Хотя футбол живет по собственному расписанию, и тут логичнее оценивать выступления по сезонам, многие эксперты не удержались от искушения собрать рейтинги, подведя промежуточные, на конец календарного года, итоги. Так поступили и в KPMG Football Benchmark. Ее эксперты, взяв за основу статистические данные Opta, вывели рыночную стоимость для 5 тысяч игроков, что выступают в 12 ведущих футбольных лигах мира. В том числе учли и Чемпионшип Англии, но не РПЛ. Итогом стал рейтинг наиболее дорогих футболистов мира на данный момент.

Аналитики назвали №1 Килиана Мбаппе. Французу всего лишь 20. А он уже успел стать чемпионом мира, причем играл в той “золотой” команде Франции лета-2018 ведущую роль. Нападающий блеснул в “Монако”, сделав его чемпионом страны, а сейчас феерит в ПСЖ. Возможно, пора снова на повышение, но “Ювентусу” с “Реалом”, которые считаются претендентами №1, не позавидуешь – даже рыночная цена француза равна 225 миллионов евро. А ПСЖ точно потребует больше

Неймар стоит дороже Месси. Не совсем логично, с точки зрения того, что показывали бразилец и аргентинец на поле на протяжении 2019-го года и чего добились. У Лионеля и “Золотая Бутса”, и, с недавних пор, “Золотой Мяч”, причем уже 6-й, а у его бывшего напарника по “Барселоне” было больше травм и скандалов, чем голов. Но Неймар талантлив, да и просто явно моложе. Отсюда и небольшое, но преимущество игрока ПСЖ – 185 миллионов против 180. Впрочем, французы каталонцам пару лет назад платили намного больше…

Топ-5 замыкают Азар и Стерлинг. Эдена оценили в 152 миллиона. Возможно, ценник был бы даже выше, если бы он остался в Лондоне. В “Челси” бельгиец был очень хорош и привел свой клуб к победе в Лиге Европы. В “Реале” цепочка травм мешает вингеру раскрыться по полной. И все же он на 2 миллиона, по мнению экспертов, дороже, чем Рахим Стерлинг. Молодой англичанин, несмотря на не лучшие результаты “Манчестер Сити”, продолжает прибавлять и стоит уже 150 миллионов. Столько же, к слову, у Мохамеда Салаха. Египтянин не так ярок, как в своем первом сезоне в “Ливерпуле”. Но он остается стабильно опасен, так что полторы сотни миллионов можно считать достаточно реалистичной ценой для культовой для “Энфилда” фигуры.

Топ-10 замыкают еще 3 звезды АПЛ и Гризманн. Харри Кейна, несмотря на слабый старт “Тоттенхэма” в сезоне, оценили в 140 млн. На 10 ниже – лидеры нынешнего флагмана Премьер-Лиги, Садьо Мане, и действующего чемпиона, де Брюйне. Замыкает список десятки самых дорогих Антуан. Он пока что не прибавил в Каталонии и оценивается в 125 млн. Но надеется прибавлять в “Барселоне”.

Только у 15 футболистов ценник выше 100 миллионов. Помимо упомянутых звезд, к таковым относятся Джейдон Санчо, которого якобы хотят вернуть в Англию (116), Поль Погба, хотя он и не играет с сентября (115), ван Дейк, лучший защитник мира (114), еще один новичок “Барсы” Френки де Йонг (106) и юный лидер МЮ, Рашфорд (как раз 100). Немножко не дотянул Алиссон (99,1), а вот Роналду нет в этом перечне и близко. С 86,4 миллионами Криштиану тут только 26-й.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
18.12.2019 21:00
Олимпиакос – Химки (баскетбол)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 21:00
Барселона – Реал (Мадрид)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 19:00
ЦСКА – Црвена Звезда (баскетбол)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.12.2019 21:45
Кальяри — Лацио
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 14:00
Жеребьёвка Лиги Европы — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 13:00
Жеребьёвка Лиги чемпионов — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Другое
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте