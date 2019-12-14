Новый рейтинг стоимости футболистов: Мбаппе уверенно лидирует, Неймар дороже Месси, Роналду в третьем десятке

Конец декабря – время подводить итоги года. Хотя футбол живет по собственному расписанию, и тут логичнее оценивать выступления по сезонам, многие эксперты не удержались от искушения собрать рейтинги, подведя промежуточные, на конец календарного года, итоги. Так поступили и в KPMG Football Benchmark. Ее эксперты, взяв за основу статистические данные Opta, вывели рыночную стоимость для 5 тысяч игроков, что выступают в 12 ведущих футбольных лигах мира. В том числе учли и Чемпионшип Англии, но не РПЛ. Итогом стал рейтинг наиболее дорогих футболистов мира на данный момент.

Аналитики назвали №1 Килиана Мбаппе. Французу всего лишь 20. А он уже успел стать чемпионом мира, причем играл в той “золотой” команде Франции лета-2018 ведущую роль. Нападающий блеснул в “Монако”, сделав его чемпионом страны, а сейчас феерит в ПСЖ. Возможно, пора снова на повышение, но “Ювентусу” с “Реалом”, которые считаются претендентами №1, не позавидуешь – даже рыночная цена француза равна 225 миллионов евро. А ПСЖ точно потребует больше



Неймар стоит дороже Месси. Не совсем логично, с точки зрения того, что показывали бразилец и аргентинец на поле на протяжении 2019-го года и чего добились. У Лионеля и “Золотая Бутса”, и, с недавних пор, “Золотой Мяч”, причем уже 6-й, а у его бывшего напарника по “Барселоне” было больше травм и скандалов, чем голов. Но Неймар талантлив, да и просто явно моложе. Отсюда и небольшое, но преимущество игрока ПСЖ – 185 миллионов против 180. Впрочем, французы каталонцам пару лет назад платили намного больше…



Топ-5 замыкают Азар и Стерлинг. Эдена оценили в 152 миллиона. Возможно, ценник был бы даже выше, если бы он остался в Лондоне. В “Челси” бельгиец был очень хорош и привел свой клуб к победе в Лиге Европы. В “Реале” цепочка травм мешает вингеру раскрыться по полной. И все же он на 2 миллиона, по мнению экспертов, дороже, чем Рахим Стерлинг. Молодой англичанин, несмотря на не лучшие результаты “Манчестер Сити”, продолжает прибавлять и стоит уже 150 миллионов. Столько же, к слову, у Мохамеда Салаха. Египтянин не так ярок, как в своем первом сезоне в “Ливерпуле”. Но он остается стабильно опасен, так что полторы сотни миллионов можно считать достаточно реалистичной ценой для культовой для “Энфилда” фигуры.



Топ-10 замыкают еще 3 звезды АПЛ и Гризманн. Харри Кейна, несмотря на слабый старт “Тоттенхэма” в сезоне, оценили в 140 млн. На 10 ниже – лидеры нынешнего флагмана Премьер-Лиги, Садьо Мане, и действующего чемпиона, де Брюйне. Замыкает список десятки самых дорогих Антуан. Он пока что не прибавил в Каталонии и оценивается в 125 млн. Но надеется прибавлять в “Барселоне”.



Только у 15 футболистов ценник выше 100 миллионов. Помимо упомянутых звезд, к таковым относятся Джейдон Санчо, которого якобы хотят вернуть в Англию (116), Поль Погба, хотя он и не играет с сентября (115), ван Дейк, лучший защитник мира (114), еще один новичок “Барсы” Френки де Йонг (106) и юный лидер МЮ, Рашфорд (как раз 100). Немножко не дотянул Алиссон (99,1), а вот Роналду нет в этом перечне и близко. С 86,4 миллионами Криштиану тут только 26-й.