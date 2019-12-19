Топ-10 футбольных скандалов уходящего года

Уходящий год плотно перемешал футбол с политикой, судейскими разбирательствами, даже уголовными делами. Всё дальше разносят «славу» о себе спортсмены. Давно уже о футболистах не говорят только в пределах зелёного прямоугольника, но 2019-й год стал «прорывным» в плане скандалов. Сложно было уместить всё в 10 пунктов.

10. Испанские приключения Зозули

Удивительная способность испанских СМИ разглядеть в гербе Украины эмблему неонацистской организации, а также отношение Зозули к конфликту на востоке Украины и его поддержка участников боевых действий послужили поводом для дикой неприязни со стороны поклонников «Райо Вальекано». Только оказался Роман в стане «пчёл», как был признан фигурой нон грата. Фанаты обратились к президенту с требованием расторгнуть контракт с Зозулей и добились своего, а когда в Сегунде «Райо» встретился с новым клубом Романа – «Альбасете», оскорбляли украинца весь тайм, называя его нацистом. Перформанс против Зозули был настолько мощный, что пришлось отменить второй тайм. Отношения у Зозули с фанатами явно не заладились.



9. Ибрагимович и сиденье для унитаза

Златан решил, что ему всё можно, уже давно. Но шведские фанаты показали – преданность клубным цветам куда выше одной величины. Ибрагимович – воспитанник клуба «Мальмё», получил путёвку в большой футбол в Швеции, всем обязан первой команде, но решил купить акции «Хаммарбю» – одного из главных соперников. И тогда фанатский гнев обрушился на статью всенародного любимца и его шведский дом. Надписи «Иуда» и крышка унитаза на руке памятника – самое лайтовое, что сделали фанаты «Мальмё», наплевавшие на все возможные «проявления величия» Златана Ибрагимовича после предательства клубных цветов.



8. Расизм на Украине

Слёзы, расизм, красная карточка, прерванный матч. «Динамо» Киев – «Шахтёр» Донецк. Украинское «эль класико» всегда проходит горячо, но в ноябре болельщики «бело-голубых» серьёзно перестарались. «Ухали» в адрес бразильцев «Шахтёра» и оскорбляли их на расовой почве весь матч. К 74-й минуте нервы Тайсона не выдержали, он пнул мяч в сторону киевских фанатов и расплакался. Не сдержал слёз и Дентиньо. Арбитр матч прервал, а после паузы удалил Тайсона за неспортивное поведение. Но «Шахтёр» в итоге победил – 1:0.



7. Ганчаренко учит арбитров

Судейские решения часто затрагивали «армейцев» по ходу текущего сезона. Стенографию общения Виктора Ганчаренко с арбитром матча ЦСКА – «Сочи» публиковали все спортивные СМИ. Фраза «Товарищ судья, лицо попроще сделайте, когда я с вами разговариваю» стала мемом, а тренер ЦСКА получил небольшую дисквалификацию. Вовсе не за просьбу наладить диалог – забористый спич Ганчаренко включал отборный мат, который благополучно был записан микрофоном у поля.



6. Гулиев, Шалимов, Хохлов

Небольшой микст из «отметившихся» футбольных людей. Последние двое ничего криминального не совершали: лишь «неадекватно» говорили в прессе. Шалимов вдруг наехал на Олега Кононова, в бытность того ещё тренером «Спартака». «Не заикайся и не мычи, когда меня увидишь» – нормальная такая формулировка. Хохлов примерно в том же ключе ответил Широкову, посетовавшему на ужасную игру «Динамо». Смысл высказываний экс-тренера «бело-голубых» – «таких мы не спрашивали». Ну и Аяз Гулиев. До сих пор непонятно, как же человек без прав, наехавший на пешехода на переходе и далее того избивший (всё попало на камеры), избежал уголовного наказания! Полузащитник «Спартака» должен быть куда выше по топу скандалов, но история загадочным образом не получила продолжения.



5. Гинер рассказал, кому нужно застрелиться

Отдохнули от ЦСКА и судейских скандалов? Продолжаем. Арбитр матча ЦСКА – «Сочи», в котором Чалову разбили нос, но пенальти не было, сделал «лицо попроще». Однако затем случился матч в Краснодаре, где очень спорный пенальти в ворота ЦСКА поставили и не дали откровенный в ворота «быков». 1:1 вместо 0:2 и пламенная речь теперь уже Евгения Гинера: «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим». Президента ЦСКА отстранили от футбола на 3 месяца и год условно.



4. Постоянные срывы трансляций от «Матч ТВ»

Давайте поговорим и о простых зрителях футбола. Их права знатно ущемляли в уходящем году. «Матч ТВ» взял за моду показывать топовые матчи чемпионата России только на платных каналах, по сути оставляя без футбола тех, кто не имеет достаточно навыков или возможностей подключить платный канал «Матч Премьер». Так мы лишись матча «Зенит» – «Спартак», пока в эфире федерального канала шла ненужная в тот момент передача про путь на Евро-2020. А ещё «Матч ТВ» кидал даже с теми трансляциями, которые показать обещал. Так, зрители не увидели единственный стоящий матч «Краснодара» в Европе. 3:2 против «Порту» – это было мощно, но мы узнали об этом только в новостях.



3. ОМОН и фанаты

Ещё сложнее пришлось фанатам, которые приходили на стадионы. Главные матчи тура превращались в боевые действия с последствиями. Со штрафами. За всё. И опять же матч «Зенит» – «Спартак», после которого были задержаны многие гости из Москвы. Задержаны ни за что, оштрафованы и отпущены через пару дней. Фанатским объединениям даже пришлось организовать акцию, в ходе которой все стадионы пустели после 30-й минуты. Любители футбола должны ещё доказать, что они не преступники.



2. Камбэк Кокорина и Мамаева

Скандал с приветом из 2018-го, но какие мощные события. Александр Кокорин и Павел Мамаев отбыли наказание в колонии-поселении, в российском футболе появились настоящие «авторитеты». Честно отбыли часть срока, вышли по УДО и даже смогли решить свои футбольные проблемы. Александр Кокорин входит в шорт-лист лучших форвардов России по версии Сергея Семака и тренируется с действующим (будущим) чемпионом России, а Павел Мамаев стал частью перспективнейшего «Ростова» Валерия Карпина.



1. Чемпионат мира без флага и гимна

Событие первостепенной значимости тоже растянулось на годы. Точнее, растянется. WADA дисквалифицировала российский спорт на 4 года, а до чемпионата мира в Катаре осталось всего три. Впервые в своей истории футбольная сборная России (если отберётся) поедет на мундиаль без флага, гимна, упоминания слова «Россия» и в нейтральных цветах. К тому же все футболисты пройдут тщательную проверку на допинг, которую WADA установит совместно с FIFA. К чемпионату мира 2022 ещё отбор не начался, а для России он уже будет самым сложным.



Евро-Футбол.Ру

Руслан Ситяшенко



