Украина на 24 месте в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд.
Сборная Украины занимает 24 место. В активе подопечных Андрея Шевченко 1537 баллов.
Лидером остается сборная Бельгии с 1765 очками. Второй идет Франция (1733), а топ-3 замыкает Бразилия (1712).
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватия - 1642
7. Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622
...
24. Украина - 1537
38. Россия - 1470
85. Узбекистан - 1289
87. Беларусь - 1280
91. Грузия - 1267
96. Кыргызстан - 1240
102. Армения - 1213
114. Азербайджан - 1177
118. Казахстан - 1155
Полная версия рейтинга ФИФА.
Евро-Футбол.Ру
Сергей Гумен