Украина на 24 месте в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная Украины занимает 24 место. В активе подопечных Андрея Шевченко 1537 баллов.



Лидером остается сборная Бельгии с 1765 очками. Второй идет Франция (1733), а топ-3 замыкает Бразилия (1712).



Рейтинг ФИФА:



1. Бельгия - 1765 очков



2. Франция - 1733



3. Бразилия - 1712



4. Англия - 1661



5. Уругвай - 1645



6. Хорватия - 1642



7. Португалия - 1639



8. Испания - 1636



9. Аргентина - 1623



10. Колумбия - 1622



...



24. Украина - 1537



38. Россия - 1470



85. Узбекистан - 1289



87. Беларусь - 1280



91. Грузия - 1267



96. Кыргызстан - 1240



102. Армения - 1213



114. Азербайджан - 1177



118. Казахстан - 1155



Полная версия рейтинга ФИФА.



Евро-Футбол.Ру

Сергей Гумен



