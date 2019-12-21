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Дешевое усиление: кого из звезд можно купить этой зимой по низкой цене?
 21 декабря 2019 07:32 |
Дешевое усиление: кого из звезд можно купить этой зимой по низкой цене?
В последнее время трансферный рынок раздут, и десятки миллионов, выплаченные за очень средних игроков, уже никого не удивляют. Тем не менее, “Ливерпуль”, выкупив Минамино чуть более чем за 7 миллионов фунтов, доказал, что и сейчас можно найти толковое усиление за небольшие деньги. Кто может быть следующим после японца? Журналисты нашли еще пол дюжины подобных вариантов для январского “окна”.

Самым желанным новичком будет Эрлинг Холланд. Нападающий из “Зальцбурга”, о котором еще пол года назад никто толком не знал, продемонстрировал заоблачную результативность. У нападающего 28 голов за 22 официальных матча в этом сезоне. Особняком стоят 8 мячей в рамках группового раунда Лиги Чемпионов – только “Ливерпулю” в последнем туре тинэйджер не забил. Эксперты считают, что реальная цена Холланда может уже достигать 80 миллионов фунтов, но прописана в контракте клаусула – 17. Не удивительно, что за него борются “Лейпциг” с дортмундской “Боруссией”, “Ливерпуль” и МЮ, “Ювентус” и другие гранды. И, конечно же, они готовы платить “Ред Буллу” намного больше прописанного в актуальном контракте футболиста.

Все еще очень хорош Эвер Банега. Аргентинец сейчас играет за “Севилью”, и по праву считается одним из лидеров этой амбициозной команды. Отступные плеймейкера не дотягивают до 18 миллионов, что объясняется его возрастом – уже 31. Но класс и футбольная мудрость у латиноамериканца на высочайшем уровне. Он еще может приносить немало пользы, и уж точно оправдает те деньги, которые сейчас нужно будет за него выложить.

Самым интересным из всех итальянцев можно считать Лоренцо Пеллегрини. Полузащитник считается одним из самых лучших в своем амплуа в Серии А. При этом, согласно контракту с “Ромой”, опция выкупа составляет очень скромные, как для молодого и очень перспективного футболиста, 25 млн. фунтов. “Джалоросси” пытаются уговорить хавбека на подписание нового контракта. Успеют ли они это сделать, пока кто-то не сделал Пеллегрини такое предложение, от которого тот просто не сможет отказаться.

Лучший немецкий нападающий может кому-то достаться за 27 миллионов. Тимо Вернер сейчас набрал прекрасную форму. При Нагельсманне прибавил весь “РБ Лейпциг”, и нападающий – не исключение. На счету 23-летнего “быка” 18 голов в 16 турах нынешней Бундеслиги. В последний раз это удавалось легендарному Герду Мюллеру. Не удивительно, что нападающего хочет забрать “Бавария”, да и другие топ-команды Европы, прежде всего, из Англии. А то, что Вернер не продлил контракт с “быками” и может уйти всего за 27 миллионов, делает такую потенциальную сделку еще более заманчивой.

У “нового Бускетса” цена не достигает 36 миллионов фунтов. Марк Рока выступает за молодежную сборную Испании и считается незаменимым футболистом “Эспаньола”. Это один из лучших опорных полузащитников Примеры, которого по таланту сравнивают с Хаби Алонсо, и не удивительно, что его хочет забрать “Бавария”. Но у немцев будет достаточно конкурентов, ведь парню всего 23, а отступные – ? 36 млн. Да и “попугайчики”, стоящие на вылет, вряд ли будут его удерживать.

Следующей потерей “Атлетико” может стать Томас Парти. Хавбек из Ганы постепенно вырос из игрока ротации в Мадриде в одного из ключевых исполнителей в центре поля нынешней команды Сименоне. Диего очень ценит умение работать на оборону, а хавбек всегда полезен в отборах и перехватов, но полезен и на чужой половине поля. При том, что у Парти клаусула 43-44 миллиона, такого парня ждут многие гранды, прежде всего в АПЛ.

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