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Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
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Реал Мадрид – Севилья
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18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
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12.01.2020 20:00
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Другое

Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
 26 декабря 2019 12:17 |
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Криштиану Роналду
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Лионель Месси
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Лука Модрич
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Кака
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Аксель Витсель
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Дэвид Бекхэм
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Патрис Эвра
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Серхио Рамос
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Роберто Карлос
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Килиан Мбаппе
Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество
Роберт Левандовски
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как действующие и бывшие футболисты провели католическое Рождество.

Криштиану Роналду встретил праздник на пляже в компании с невестой, детьми и Сантой.

Лионель Месси вместе со своей семьёй остановил Санта Клауса дорожным знаком.

Килиан Мбаппе сам стал Дедом Морозом.

Роберто Карлос тоже примерил на себя роль сказочного волшебника.

Серхио Рамос сделал фото на фоне ёлки и трофеев.

Патрис Эвра пусть уже и не играет в футбол на профессиональном уровне, но зато танцует в костюме Санта Клауса на бирюзовом морском фоне.

Дэвид Бекхэм сделал открытку со своими детьми.

Далее – семейные снимки Акселя Витселя, Кака, Луки Модрича и Роберта Левандовски.


Евро-Футбол.Ру
Кирилл Иванцов
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