Месси, Роналду, Мбаппе: как футболисты отметили Рождество

Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Кака Аксель Витсель Дэвид Бекхэм Патрис Эвра Серхио Рамос Роберто Карлос Килиан Мбаппе Роберт Левандовски Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, как действующие и бывшие футболисты провели католическое Рождество. Криштиану Роналду встретил праздник на пляже в компании с невестой, детьми и Сантой.



Лионель Месси вместе со своей семьёй остановил Санта Клауса дорожным знаком.



Килиан Мбаппе сам стал Дедом Морозом.



Роберто Карлос тоже примерил на себя роль сказочного волшебника.



Серхио Рамос сделал фото на фоне ёлки и трофеев.



Патрис Эвра пусть уже и не играет в футбол на профессиональном уровне, но зато танцует в костюме Санта Клауса на бирюзовом морском фоне.



Дэвид Бекхэм сделал открытку со своими детьми.



Далее – семейные снимки Акселя Витселя, Кака, Луки Модрича и Роберта Левандовски.





Евро-Футбол.Ру

Кирилл Иванцов



