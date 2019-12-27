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Другое

4 главных правила, которые позволят Роналду играть до 40 лет
 27 декабря 2019 10:29 |
4 главных правила, которые позволят Роналду играть до 40 лет
4 главных правила, которые позволят Роналду играть до 40 лет
4 главных правила, которые позволят Роналду играть до 40 лет
Недавно Криштиану Роналду забил необыкновенно красивый гол в ворота «Сампдории» ударом головой с высоты в 2 метра и 56 сантиметров. После этого эпизода звёздного португальца стали сравнивать с не менее известным баскетболистом Майклом Джорданом. Атлетизм Роналду не знает границ, и голы с проявлением этого самого атлетизма нередки для форварда «Ювентуса». Давайте поговорим о секретах его подготовки.

В прошлом году Роналду сказал: «Сейчас мой биологический возраст составляет 23 года. У меня ещё много времени, я могу продолжать играть до 41 года. Я чувствую себя хорошо, я счастлив и не могу жаловаться». Как же Криштиану держит себя в такой превосходной форме?

Восстановительные процедуры

Многие футболисты после матчей любят провести время дома перед телевизором. В отличие от них, Роналду в такие моменты отправляется в бассейн. Он плавает, часто со своим сыном, что не только помогает расслабиться после физического истощения, но и способствует в формировании телосложения. Плавание – отличная тренировка для всего тела, в которой задействуются мышцы рук и ног. В четверг Роналду опубликовал в Instagram свежее видео со своей тренировки в бассейне. Португалец не только плавает, но и бегает по специальной беговой дорожке на дне бассейна.

Рядом с тренажёрным залом Роналду имеет секретное оружие для регенерации мышц – криокамеру стоимостью в 50 тысяч фунтов. Криштиану обзавёлся ею в 2013 году, услышав, как хорошо она помогает Франку Рибери, выступавшему за «Баварию». В камере Роналду проводит около трёх минут. За это время жидкий азот действует на тело при температуре от -160 до -200 градусов по Цельсию. Криотерапия снимает мышечную болезненность, уменьшает отёки, воспаления и растяжения. Это помогает Роналду быстрее восстановиться к следующему матчу или тренировке.

Также Роналду принимает горячие и холодные ванны для стимуляции регенерации мышц. Пока португалец находится в ванной, струи массируют его мышцы.

Режим дня

Режим дня является одной из важных составляющих жизни любого спортсмена, особенно когда речь идёт о спортсмене уровня Роналду. Португалец тратит на сон по крайней мере восемь часов каждую ночь. Также очень важным для Криштиану является времяпрепровождение с семьёй, будь то отдых с детьми и возлюбленной Джорджиной Родригес, матерью, братом или сёстрами.

«Моральная сила так же важна, как и физическая. Тренировки и физические занятия наиболее важны, но ведение спокойного образа жизни помогаем вам чувствовать себя лучше, как физически, так и морально. Я провожу свободное время с семьёй и друзьями, что помогает мне расслабиться и сохранять позитивный настрой. Правильный сон важен для получения максимального эффекта от тренировок. Я ложусь спать рано и рано встаю, особенно перед матчами. Сон помогает мышцам восстановиться», - рассказал Роналду.

Тренировки

Главный секрет Роналду – тренировки. Португалец не ограничивается занятиями команды, а много работает индивидуально. Это подтверждают его одноклубники. «Я дам вам ценный совет. Если Роналду пригасит вас к себе домой – откажитесь! Однажды он пригласил меня после тренировки и я, несмотря на усталость, принял его предложение. Он пригласил пообедать. На столе был цыпленок, вода и салат. Я думал это только начало и сейчас принесут главное блюдо, но нет. Это была вся пища. А Роналду встал и начал упражняться с мячом. Затем он предложил мне поплавать в бассейне. Я спросил: ты пригласил меня тренироваться или ужинать? Он рассмеялся. Эта машина никогда не останавливается», - рассказывал как-то Патрис Эвра.

Одна из важных составляющих домашних тренировок Роналду – пилатес. Также португалец выполняет множество других упражнений, но он никогда не увлекается чрезмерными нагрузками. Как-то Криштиану развеял слух о том, что он приседает 3000 раз в день, поскольку такая нагрузка только истощит мышцы.

«Тренируйтесь везде, где можете. Вы можете качать пресс в своей спальне, когда просыпаетесь или перед сном. Если вы попадаете в рутину, это становится привычной и облегчает задачу», - сказал Роналду.

В начале своего футбольного пути Роналду был худощавым, но затем он решил изменить своё тело. Всё изменилось в 11 лет, когда Криштиану услышал комментарий одного из тренеров.

«Помню, как слышал, что один тренер сказал другому: «Ты видел, что он сделал. Этот парень просто зверь». Но затем кто-то сказал: «Да, но жаль, что он такой маленький». Это правда, я был худой, у меня совсем не было мышц. Поэтому я решил измениться. Я знаю, что у меня много талантов и решил, что буду работать над телом усерднее всех. Я начал пробираться из общежития ночью и работать. Я стал крепче и быстрее. Я шёл на поле и люди, которые раньше шептались о том, какой я тощий, теперь думали, будто это конец света», - говорил Роналду.

Диета

Работа Роналду над собой была бы напрасной, если бы он не придерживался правильной диеты. Криштиану не является вегетарианцем или сыроедом, но он ограничивает употребление мяса из-за высокого потребления жиров. Рыба является ключевым продуктом для Криштиану. Одно из его любимых блюд носит название Bacalao a la Brasa. Это блюдо из лиссабонской кухни, которое включает в себя тушеную треску, лук, тонко нарезанный картофель и яичницу.

«Я придерживаюсь белковой диеты с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей и избегаю сладкой пищи. Ешьте регулярно. Если вы регулярно тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии. Иногда я ем до шести раз в день, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для выполнения каждого упражнения на высшем уровне», - рассказывал Роналду.

Шеф-повар сборной Португалии Луис Лаврадор рассказывал: «Роналду ест всевозможные блюда, поскольку он ответственный спортсмен, но больше всего ему нравится рыба, такая как лещ, рыба-меч и морской окунь».

На фото в Instagram-аккаунте Роналду можно увидеть постные блюда, в то время как в дни игр он может употреблять тяжёлые углеводы, такие как картофель и макароны. Роналду практически не употребляет алкоголь. Не только из-за неблагоприятного влияния на диету, но и из-за того, что его отец умер от алкоголизма, когда Криштиану было 20.

Трудно поспорить с Роналду, когда он заявляет, что готов играть до 40 лет. Особенно когда видишь его голы, как в матче с «Сампдорией».

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко
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