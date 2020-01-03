Громкие трансферы летнего межсезонья-2019, которые пока что не оправдываются

Первые трансферы зимы уже оформлены, и клубы надеются, что они будут успешными. Но далеко не всегда, даже подписывая исполнителя с громким именем, можно быть уверенным, что новичок заиграет. Эксперты назвали тех звезд, чье подписание пока не оправдывает ожидания ни болельщиков, ни тренеров.

Давид Луис не решил проблем “Арсенала” в обороне. За бразильца отдавали летом “Челси” 8,7 миллионов. Впрочем, изначально этот центральный защитник известен, при наличии умения начинать атаки пасом и подключаться к ним, нестабильностью и авантюрностью. Все так и получается – необязательные фолы, необдуманные обводки… Остается ждать восстановление Холдинга или приеезда Салиба.



Адриен Рабио достался бесплатно, но это мало утешает “Ювентус”. Тем более что 10 миллионов агенту за оформления перечислили. Пришедший из ПСЖ скандальный француз уже начал бузить в новом месте, публично высказывая недовольство скромной (только 12 матчей за пол года) игровой практикой. Мама-агент уже ищет ему новые варианты.



“Вулверхэмптон” не угадал с приглашением Кутроне. Патрик уже в прошлом сезоне сдал (только 3 гола в Серии А), но все же за него отдали “Милану” 18 миллионов. Но 21-летний итальянец пока оправдывает только скепсис, мало забивая в Лиге Европы и АПЛ – 3 мяча за все официальные матчи после переезда на Туманный Альбион.



Лука Йович просто не нужен Зидану. “Реал” выложил за серба “Айнтрахту” 60 миллионов, но вряд ли Флорентино Перес советовался с Зинедином. Форвард отыграл пока 14 матчей во всех турнирах и ограничился дебютным голом, напрочь проиграв конкуренцию Бензема. Пора уходить в аренду?



Алекс Ивоби не оправдывает 30-миллионный ценник. Нигериец стал одним из многих неудачных трансферов “Эвертона” этого лета. 23-летний фланговый игрок достаточно регулярно появляется в составе “ирисок”, но забил только однажды. Возможно, при Карло Анчелотти он сможет раскрыться?



То же самое можно сказать о Мойзе Кине. 19-летний форвард пока что не смог адаптироваться к АПЛ за 6 месяцев. Но Анчелотти уже заявил, что верит в потенциал соотечественника. И, возможно, тому и нужен был именно такой наставник.



За Жоэлинтона “Ньюкасл” и вовсе выложил рекордные 44 миллиона евро. 23-летний бразилец был призван заменить ушедших летом Рондона и Айоси Переса. Но не зря напоминали, что он до этого в “Хоффенхайме” провел только 1 приличный сезон. Промежуточный итог – 1+2 в 20 матчах, и в основе Жоэлингтон выходит в основном из-за отсутствия альтернатив.



Николя Пепе пока что не стал для “Арсенала” ни новым Ляказеттом, ни новым Обамеянгом. За одну из ярчайших звезд прошлой Лиги 1 Франции пришлось отдать 80 миллионов, сделав одним из главных трансферов лета. Ивуриец старается, но пока что полезен в основном в Лиге Европы. Впрочем, именно он начал победу над МЮ, что стала первой при Артете.



Хватало осечек и у клубов РПЛ и УПЛ. Особенно широк список у “Спартака” – там можно выбирать между Тилом и другими новобранцами. Но, конечно, сложно “конкурировать” с 40-миллионным Малкомом. Промахивались и гранды из Украины – и близко не реанимирована карьера Евгения Коноплянки в “Шахтере”, а Жерсон Родригес ожидаемо не заиграл, когда вместо родного фланга его поставили центрфорвардом. Вскоре у люксембуржца еще и проблемы с дисциплиной появились.