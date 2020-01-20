Ира Морозюк или Влада Седан? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам. Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах? Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?

UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).



40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.



Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в telegram-канале UA-Футбол.



Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.





Група F



Юлія (Дмитро Хомченовський)

Катерина (Ігор Кирюханцев)

Аліна (Олег Ільїн)

Влада (Олександр Зінченко)

Інна (Андрій Ярмоленко)



Голосуйте t.me/uafootballcom/6171

