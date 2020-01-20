Ира Морозюк или Влада Седан? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?

Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам. Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах? Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?
UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).
40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.
Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в telegram-канале UA-Футбол.
Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.
Група F
Юлія (Дмитро Хомченовський)
Катерина (Ігор Кирюханцев)
Аліна (Олег Ільїн)
Влада (Олександр Зінченко)
Інна (Андрій Ярмоленко)
Голосуйте t.me/uafootballcom/6171