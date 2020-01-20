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  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

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Другое

Ира Морозюк или Влада Седан? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?
 20 января 2020 09:03 |
Ира Морозюк или Влада Седан? Кто станет обладательницей титула Ukrainian football WAG?
Украинский футбол ушел на зимнюю паузу, а футболисты разъехались по теплым странам. Что же делать, кроме ожидания новостей о трансферах? Почему бы не сразиться девушкам и женам футболистов?

UA-Футбол запускает турнир Ukrainian football WAG (сокращение от английского wife and girlfriend).

40 кандидаток, прошедших жесткий редакционный кастинг, будут распределены на восемь групп, победительницы которых сразятся в четвертьфинале, а потом в полуфинале и финале.

Кто победит – решать только вам, путем честного, но предвзятого голосования в telegram-канале UA-Футбол.

Только ваши личные симпатии и представления о прекрасном.

Група F


Юлія (Дмитро Хомченовський)
Катерина (Ігор Кирюханцев)
Аліна (Олег Ільїн)
Влада (Олександр Зінченко)
Інна (Андрій Ярмоленко)

Голосуйте t.me/uafootballcom/6171
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19 января 2020
Ювентус - Парма 2:1
Ювентус - Парма 2:1
19 января 2020
Дженоа - Рома 1:3
Дженоа - Рома 1:3
19 января 2020
Лечче - Интер 1:1
Лечче - Интер 1:1
19 января 2020
Бернли - Лестер 2:1
Бернли - Лестер 2:1
19 января 2020
Аякс - Спарта 2:1
Аякс - Спарта 2:1
19 января 2020
Милан - Удинезе 3:2
Милан - Удинезе 3:2
18 января 2020
Ньюкасл - Челси 1:0
Ньюкасл - Челси 1:0

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