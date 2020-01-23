"Манчестер Юнайтед" проходит через крайне непростой период перестройки. Команду конкретно трясет, что доказало вчерашнее поражение от "Бернли". В прессе все активнее ходят слухи об увольнении Оле Гуннара Сульшера и назначении Маурисио Почеттино.

Но есть еще и те, кто верит в выбранный клубом курс. Одна из самых яростных болельщиц "дьяволов" Энн Мари Олсен не думает, что дело в норвежском специалисте.



"Хотелось бы написать что-то воодушевляющее, но… Я понимаю, что сейчас многие требуют отставки Сульшера. Он однозначно заслужил немало критики за выбор состава и тактики. Но вряд ли смена тренера сейчас что-то изменит. Нам определенно не хватает класса и ничего не изменится, пока мы не получим соответствующих игроков. Я бы хотела видеть исполнителя, который может забить дальним ударом или отдать обостряющий пас. Нужно начать с этого", - подвела итог красотка в своем инстаграме.



Хотя, модель можно заподозрить в банальной симпатии к соотечественнику. Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом.



Олсен уже давно известна в футбольных кругах. Не каждый день встречаются настолько эффектные девушки, которые ведут футбольные блоги. Энн Мари постоянно обновляет свой блог о "Юнайтед".



Осенью она была одной из тех, кто встал на защиту Джесси Лингарда. Не все поняли решение Сульшера поощрить игрока капитанской повязкой в еврокубковом матче с "Астаной". Но девушка похвалила тренерский штаб за поддержку игрока в сложный период.



Кроме того, она также активно собирает футболки любимого клуба. Ее мечта – собрать футболки "дьяволов" за все сезоны. Конечно же, модель не может не продемонстрировать новые находки своим фанатам.

