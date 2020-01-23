Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Игроки молодёжки "Шахтёра" разыграли пенальти в матче чемпионата Украины
fanat.ua » Новости » Другое
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Sweden"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Switzerland"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Poland"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Netherlands"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Croatia"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Ukraine"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Finland"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Denmark"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Germany"

Подробнее...
Значок "EURO 2020: Spain"

Подробнее...
Значок "Дунэря" Кэлэраши

Подробнее...
Значок "Соннам Ильва Чунма" (лого 2000-05)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Другое

Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
 23 января 2020 20:57 |
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом
"Манчестер Юнайтед" проходит через крайне непростой период перестройки. Команду конкретно трясет, что доказало вчерашнее поражение от "Бернли". В прессе все активнее ходят слухи об увольнении Оле Гуннара Сульшера и назначении Маурисио Почеттино.

Но есть еще и те, кто верит в выбранный клубом курс. Одна из самых яростных болельщиц "дьяволов" Энн Мари Олсен не думает, что дело в норвежском специалисте.

"Хотелось бы написать что-то воодушевляющее, но… Я понимаю, что сейчас многие требуют отставки Сульшера. Он однозначно заслужил немало критики за выбор состава и тактики. Но вряд ли смена тренера сейчас что-то изменит. Нам определенно не хватает класса и ничего не изменится, пока мы не получим соответствующих игроков. Я бы хотела видеть исполнителя, который может забить дальним ударом или отдать обостряющий пас. Нужно начать с этого", - подвела итог красотка в своем инстаграме.

Хотя, модель можно заподозрить в банальной симпатии к соотечественнику. Самая сексуальная фанатка МЮ - коллекционирует футболки и защищает Сульшера с Лингардом.

Олсен уже давно известна в футбольных кругах. Не каждый день встречаются настолько эффектные девушки, которые ведут футбольные блоги. Энн Мари постоянно обновляет свой блог о "Юнайтед".

Осенью она была одной из тех, кто встал на защиту Джесси Лингарда. Не все поняли решение Сульшера поощрить игрока капитанской повязкой в еврокубковом матче с "Астаной". Но девушка похвалила тренерский штаб за поддержку игрока в сложный период.

Кроме того, она также активно собирает футболки любимого клуба. Ее мечта – собрать футболки "дьяволов" за все сезоны. Конечно же, модель не может не продемонстрировать новые находки своим фанатам.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
24.01.2020 21:45
Ницца – Ренн
» Бесплатный прогноз
23.01.2020 22:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
» Бесплатный прогноз
23.01.2020 22:00
Леонеса – Атлетико Мадрид
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
23.01.2020 22:00
Вулверхэмптон — Ливерпуль
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
21 января 2020
Челси - Арсенал 2:2
Челси - Арсенал 2:2
21 января 2020
Леонид Буряк
Леонид Буряк
20 января 2020
Аталанта - СПАЛ 1:2
Аталанта - СПАЛ 1:2
19 января 2020
Ювентус - Парма 2:1
Ювентус - Парма 2:1
19 января 2020
Дженоа - Рома 1:3
Дженоа - Рома 1:3

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Другое
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте