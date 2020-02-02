Главные переходы зимнего дэдлайна в европейском футболе

В Европе закрылось трансферное “окно”. В целом, январь получился не самым насыщенным, да и 31-е число не принесло всех тех переходов, которые ожидались. Но все-таки было ряд интересных сделок. Как же радовали клубы болельщиков в зимний дэдлайн-2020?

Эмре Джан все-таки сбежал из “Ювентуса”. Полузащитника сборной вернула на родину “Боруссия”. Пока что хавбек в Дортмунде в аренде, но с обязательством выкупа летом за 25 миллионов. Смешная сумма как за игрока сборной Германии. Для “черно-желтых” это шанс закрыть проблему в опорной зоне, которая заострилась после продажи Вайгля, для самого Джана – чуть ли не гарантия игровой практики перед Евро.



Феррейра Карраско снова в “Атлетико”. 2 года назад Янник сбежал в “Далянь Ифан”, но наиграл в Китае, и хотел вернуться в Европу еще летом. 26-летний бельгиец заявил, что “вернулся домой”, но готов ли он играть на нужном для топ-чемпионате уровне после каникул в Поднебесной? Хотя в сборную Мартинес его звал регулярно.



“Арсенал” укрепил состав Седриком Соарешем. Еще один сильный игрок, который покидает “Саутгемптон”. “Канониры”, не уверенные в форме и здоровье Бельерина и Чемберса, взяли основного правого защитника португальской сборной. Но пробьется ли он в основу команды Артеты?



Рашфорда попробует подменить Одион Игало. Его фактически “вслепую” забрали из “Шанхай Шеньхуа”, причем выложили за аренду 4 миллиона фунтов. У “Манчестер Юнайтед” были и другие, более “рейтинговые” варианты центрфорварда, который сыграет в основе вместо Маркуса. Но в итоге дают шанс 30-летнему нигерийцу. В Китае он за 3 года наколотил до полусотни голов – как будет в АПЛ?



Зинченко избавился от одного из конкурентов. Снова Анхелиньо покидает “Манчестер Сити” – он перебрался в “РБ Лейпциг”. “Быки” взяли фуллбека в аренду, но имеют право выкупа за 30 миллионов. Испанец некоторое время даже вытеснял Бенжамена Менди из основы, но за пол года разочаровал Гвардиолу. Теперь же он постарается с “Лейпцигом” стать сенсационным чемпионом Германии.



Очередной “новый Роналду” будет играть в “Барселоне”. Но только с лета – отдав “Браге” 31 миллион за Франсишку Тринкау, “сине-гранатовые” оставили 20-летнего в родной Португалии. Но, похоже, именно он должен стать в перспективе преемником для возрастного Луиса Суареса. Не зря купленному у “архиепископов” футболисту прописали клаусулу в 500 млн евро. На секундочку, даже Месси сейчас имеет более низкие отступные.



Николас Гайтан вернулся в Европу. Опытный аргентинец перебрался из “Чикаго Файр” в “Лилль” свободным агентом. Звезда “Бенфики” фактически провалился в “Атлетико”, после чего поиграл за “Далянь Ифан”. 2019-й год он провел в МЛС, а теперь хочет помочь “догам” побороться за сохранение места в Лиге Чемпинонов.



Спасать “Вест Хэм” позвали одного из воспитанников Случкого. Из “Халла” купили Джеррода Боуэна, причем отдав 21 миллион. Он пробился в основу “тигров” как раз при “русском Моуринью”, а сейчас по праву считался главной звездой и лучшим бомбардиром команды. Сейчас 23-летний футболист будет бороться за место в основе, в том числе, и с Андреем Ярмоленко. И далеко не факт, что украинец будет выходить “в старте”, а не тот, кого прикупили уже при Мойесе.