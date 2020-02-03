Гвадалахара и Фулхэм – в числе клубов, потративших больше всех в январе

Зима достаточно редко балует громкими переходами. Но, с другой стороны, был январь 2018-го года, когда “Барселона” приобретала за 120 миллионов Коутиньо, а “Ливерпуль” потратил 2/3 от этих средств на ван Дейка. На этот раз не сложилось, и громких трансферов не было. Зато любопытным получился список главных транжир.

Больше всех отдала “Герта“. Но новичков берлинский клуб, у которого сейчас новый богатый владелец, выложил почти 80 миллионов. Почти треть, 27, ушло на Пентека. Также 22 млн. отдали за Люка Тузара, который переберется в столицу Германии только летом.



Серьезно обновился “Наполи“. Команда сменила наставника, но и при Гаттузо продолжаются проблемы. На новичков выложили более 65 миллионов. Самым дорогим новичком стал Станислав Лоботка, которому не судилось стать одноклубником Смолова.



В январе немало тратил “Монако“. Там и новый тренер появился, Роберто Морено. И новичков набрали на 60 миллионов. Более половины “потянули” Тчуамени (18) и Фофана (15 млн). “Монегаски” продолжают инвестировать в молодежь, и Павловича с Маецким даже отправили назад в их клубы ради практики.



Закрыл проблемные места “Манчестер Юнайтед“. Все-таки закончилась “сага” вокруг Бруну Фернандеша – португальца все же подписали, в итоге выложив 55 миллионов. А в дэдлайн арендовали Одиона Игало – нигериец, игравший в Китае, должен подменять Рашфорда.



“Эспаньол” постарается обеспечить выживание в Примере, и на это не пожалели зимой 40 миллионов. Половина ушла на Рауля де Томаса, который уже начал забивать. Но все равно “попугайчики” болтаются на последнем месте.



Активно вел себя и “Лион“. Обычно экономная команда, “ткачи” сейчас вне зоны Лиги Чемпионов в своем чемпионате, да и Тузара успешно продали в “Герту”. В итоге наскребли 38 миллионов на новичков, среди которых выделяется Бруно Гимараэс, за которого отдали 20. Да и аренда Токо-Экамби “потянула” на 4.



“Байер” тратил “редко, но метко”. “Аспиринщики” выложили 18 млн. за юного Эдмонда Тапсобу из Буркина-Фасо, и еще 17 отдали “Ривер Плейту” за Паласиоса, за которого якобы пришлось биться с “Реалом”. Но новички на 35 миллионов выглядят инвестицией в будущее, а не усилением “на сейчас”.



У “Ювентуса” и вовсе 1 новичок, причем сразу на 35 миллионов. “Старая Синьора” поспешила приобрести открытие сезона, Кулусевски из “Пармы”. Но деньги за Деяна ушли “Аталанте”, которой он и принадлежит.



На пятки чемпиону Италии наступает “Фламенго“. У бразильцев, победителей чемпионата и Копы Либертадорес, есть деньги, и они выложили на новичков 34,5 миллиона. Половина, 17,45, ушло на выкуп “Габигола”. Отметим и аренду Педро Роши.



Новичок “Тоттенхэма” уже отрабатывает свою стоимость. Именно 30-миллионный Бергвейн открыл счет в матче с “Манчестер Сити”. Кроме Стивена, арендовали еще и Жедсона Фернандеша за 4,5 миллиона. Но центрфорварда на подмену Кейну так и не приобрели.



В числе лидеров трансфера – “Гвадалахара“. Мексиканский флагман выложил на новичков 31,5 миллионов. В основном усиливались за счет конкурента, “Некаксы”.



“Вест Хэм” все еще не скупится на новичков. Амбициозный клуб в опасной зоне, и снова закупал новичков, на 30,5 миллионов. Основная сумма, 21,3, ушли на лидера “Халла”, Джеррод Боуэна. Но стоит присмотреться и к Соучеку, аренда которого обошлась в 4,5.



“Реал” продолжает ставку на молодых бразильцев. Очередным пополнением стал Рейньер из “Фламенго”. За 18-миллионного парня выложили 30 миллионов – и пока что отправили в “дубль”.



Среди самых больших транжир января – “Фулхэм“. Пока у “коттеджеров” “золотой парашют”, и им пользуются для возвращения в АПЛ. Итого выложили 26,6 млн., причем выкупили и так играющего с лета Ивана Кавалейру за 12.



Не экономит и “Фиорентина“. После немалых летних трат новый владелец инвестировал еще 24,5. Большинство ушло на выкуп контракта Софьяна Амрабата (20) и аренду Патрик Кутроне (3 млн). Теперь нужно хотя бы в Лигу Европы выйти, чтобы “отбить” такие расходы.