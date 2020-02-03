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?Срна прошёл стажировку в «Манчестер Сити»
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Заря - Олимпик
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Шахтер - Десна
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20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
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20.02.2020 13:30
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20.02.2020 10:00
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19.02.2020 22:00
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19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
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19.02.2020 20:00
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19.02.2020 17:00
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Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
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Другое

Гвадалахара и Фулхэм – в числе клубов, потративших больше всех в январе
 3 февраля 2020 13:30
Гвадалахара и Фулхэм – в числе клубов, потративших больше всех в январе
Зима достаточно редко балует громкими переходами. Но, с другой стороны, был январь 2018-го года, когда “Барселона” приобретала за 120 миллионов Коутиньо, а “Ливерпуль” потратил 2/3 от этих средств на ван Дейка. На этот раз не сложилось, и громких трансферов не было. Зато любопытным получился список главных транжир.

Больше всех отдала “Герта“. Но новичков берлинский клуб, у которого сейчас новый богатый владелец, выложил почти 80 миллионов. Почти треть, 27, ушло на Пентека. Также 22 млн. отдали за Люка Тузара, который переберется в столицу Германии только летом.

Серьезно обновился “Наполи“. Команда сменила наставника, но и при Гаттузо продолжаются проблемы. На новичков выложили более 65 миллионов. Самым дорогим новичком стал Станислав Лоботка, которому не судилось стать одноклубником Смолова.

В январе немало тратил “Монако“. Там и новый тренер появился, Роберто Морено. И новичков набрали на 60 миллионов. Более половины “потянули” Тчуамени (18) и Фофана (15 млн). “Монегаски” продолжают инвестировать в молодежь, и Павловича с Маецким даже отправили назад в их клубы ради практики.

Закрыл проблемные места “Манчестер Юнайтед“. Все-таки закончилась “сага” вокруг Бруну Фернандеша – португальца все же подписали, в итоге выложив 55 миллионов. А в дэдлайн арендовали Одиона Игало – нигериец, игравший в Китае, должен подменять Рашфорда.

“Эспаньол” постарается обеспечить выживание в Примере, и на это не пожалели зимой 40 миллионов. Половина ушла на Рауля де Томаса, который уже начал забивать. Но все равно “попугайчики” болтаются на последнем месте.

Активно вел себя и “Лион“. Обычно экономная команда, “ткачи” сейчас вне зоны Лиги Чемпионов в своем чемпионате, да и Тузара успешно продали в “Герту”. В итоге наскребли 38 миллионов на новичков, среди которых выделяется Бруно Гимараэс, за которого отдали 20. Да и аренда Токо-Экамби “потянула” на 4.

“Байер” тратил “редко, но метко”. “Аспиринщики” выложили 18 млн. за юного Эдмонда Тапсобу из Буркина-Фасо, и еще 17 отдали “Ривер Плейту” за Паласиоса, за которого якобы пришлось биться с “Реалом”. Но новички на 35 миллионов выглядят инвестицией в будущее, а не усилением “на сейчас”.

У “Ювентуса” и вовсе 1 новичок, причем сразу на 35 миллионов. “Старая Синьора” поспешила приобрести открытие сезона, Кулусевски из “Пармы”. Но деньги за Деяна ушли “Аталанте”, которой он и принадлежит.

На пятки чемпиону Италии наступает “Фламенго“. У бразильцев, победителей чемпионата и Копы Либертадорес, есть деньги, и они выложили на новичков 34,5 миллиона. Половина, 17,45, ушло на выкуп “Габигола”. Отметим и аренду Педро Роши.

Новичок “Тоттенхэма” уже отрабатывает свою стоимость. Именно 30-миллионный Бергвейн открыл счет в матче с “Манчестер Сити”. Кроме Стивена, арендовали еще и Жедсона Фернандеша за 4,5 миллиона. Но центрфорварда на подмену Кейну так и не приобрели.

В числе лидеров трансфера – “Гвадалахара“. Мексиканский флагман выложил на новичков 31,5 миллионов. В основном усиливались за счет конкурента, “Некаксы”.

“Вест Хэм” все еще не скупится на новичков. Амбициозный клуб в опасной зоне, и снова закупал новичков, на 30,5 миллионов. Основная сумма, 21,3, ушли на лидера “Халла”, Джеррод Боуэна. Но стоит присмотреться и к Соучеку, аренда которого обошлась в 4,5.

“Реал” продолжает ставку на молодых бразильцев. Очередным пополнением стал Рейньер из “Фламенго”. За 18-миллионного парня выложили 30 миллионов – и пока что отправили в “дубль”.

Среди самых больших транжир января – “Фулхэм“. Пока у “коттеджеров” “золотой парашют”, и им пользуются для возвращения в АПЛ. Итого выложили 26,6 млн., причем выкупили и так играющего с лета Ивана Кавалейру за 12.

Не экономит и “Фиорентина“. После немалых летних трат новый владелец инвестировал еще 24,5. Большинство ушло на выкуп контракта Софьяна Амрабата (20) и аренду Патрик Кутроне (3 млн). Теперь нужно хотя бы в Лигу Европы выйти, чтобы “отбить” такие расходы.

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