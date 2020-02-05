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Шахтер - Десна
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20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
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20.02.2020 13:30
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20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
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20.02.2020 12:30
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20.02.2020 12:30
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Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
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20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
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20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
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20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
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19.02.2020 23:30
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19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
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19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
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19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
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19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
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19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
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19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
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19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
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15.02.2020 15:00
Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
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Другое

Наиболее неожиданные футбольные трансферы зимнего окна
 5 февраля 2020 14:42 |
Наиболее неожиданные футбольные трансферы зимнего окна
Журналисты продолжают подводить итоги закрывшегося трансферного окна в Европе. Сейчас они порадовали новым списком – из тех переходов, которые оказались наиболее неожиданными.

Эриксен выбрал “Интер”. Было ожидаемым, что Кристиан все-таки покинет “Тоттенхэм” – в 2019-м его не отпустили, но в этом году у датчанина истекал контракт. В итоге, чтобы футболист рыночной стоимостью до 100 миллионов не получил статус свободного агента, его в январе отпустили за 20 миллионов. Но неожиданным было то, что такого исполнителя заполучил “Интер”, а не испанские гранды. Впрочем, у Конте он точно будет играть в основе – и прогрессировать.

Пентек уже в Берлине. Кшиштоф явно становился лишним в “Милане”. Дело не только в приглашении “красно-черными” Ибрагимовича – поляк явно сник, забив 5 голов в 20 матчах нынешнего сезона, после классного прошлого. Вопрос был только в том, куда уйдет голеадор. Были варианты с “Челси” или “Тоттенхэмом”, но он выбрал “Герту”, что с новым владельцем проявляет немало амбиций.

Виктор Мозес воссоединился с Конте. Нигериец уже отошел на 2-й план, и даже играл в “Фенербахче” в аренде. Но о вингере вспомнил Антонио, который предоставил еще 1 шанс футболисту. Но может ли реально помочь борьбе за “скудетто” игрок в 29 лет, что в Турции отыграл только в 7 матчах за пол года?

Вайгль усилил конкурента “Шахтера”. Юлиан довольно неожиданно перебрался из “Боруссии” в “Бенфику”, которая не пожалела за опорника 20 миллионов. Хавбек не имел гарантированного места в основе Дортмунда и, возможно, знал о планируемом приглашении Эмре Джана. Но ведь летом его торговала “Барселона”, а в итоге футболист сборной Германии очутился в Португалии.

“РБ Лейпциг” выиграл спор за Дани Ольмо. Испанец проявил себя на молодежном Евро, а осенью играл за сборную и в Лиге Чемпионов. Считалось, что 21-летний полузащитник или вернется в родную “Барселону”, или присоединится к “Милану”. Но он решил поработать с Нагельсманном, чтобы прогрессировать быстрее. А “быки” сработали оперативно, быстро договорившись с загребским “Динамо”.

“Манчестер Юнайтед” закрыл дыру в нападении Одионом Игало. Нигериец, блеснув в “Уотфорде”, еще в 2017-м уехал в Китай. Но именно его, 30-летнего, позвали на “Олд Траффорд”. Да, в Поднебесной была хорошая статистика, но в Англии нападающему нужно подменить травмированного Рашфорда, конкурировать с Гринвудом и Марсьялем. Впрочем, Игало взяли на пару месяцев в аренду.

Флоренци покинул родной Рим. Капитан “Ромы”, он при Фонсеке играл реже, но все же в первом полугодии оставался главным выбором справа в защите. Но когда к “волкам” вернулся Бруно Перес, Алессандро решил перебраться в “Валенсию“. Точно ли латераль станет там основным?

Роуз со скандалом ушел из “Тоттенхэма”. Моуринью не остановило, что он остался с травмированным Беном Дэвисом и юным Райаном Сессеньоном – он не простил конфликтующего фуллбека. Ситуацией воспользовался “Ньюкасл”, заполучив Дэнни.

Капитан МЮ отправился доигрывать в Италию. Эшли Янг после 9 лет в “Манчестер Юнайтед” перебрался в Милан – 34-летнего футболиста лично пригласил Антонио Конте, воспользовавшись тем, что на “Олд Траффорд” ветерану не захотели предложить новый контракт больше чем на год.

Есть и неожиданные трансферы, связанные с клубами УПЛ и РПЛ. Противоречивый Денис Гармаш, который провел в структуре киевского “Динамо” более 12 лет, отправился в “Ризеспор” (так, кстати, еще один экс-одноклубник играет, Морозюк). Не менее неожиданно реализовалась мечта Смолова – Федор все-таки перебрался в Западную Европу. Но сможет ли он закрепиться в “Сельте”, спасет ли клуб из Виго от вылета?

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