Какие матчи были признаны договорными

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о подтверждённых договорных, или, по более мягкому выражению, неспортивных матчах в российском и иностранном футболе.

Скромно о России

Долгое время единственным официально признанным договорняком в России считался матч петербургского «Динамо» против владикавказского «Иристона» (3:4) во второй лиге 27 мая 1996 года. После той встречи капитан динамовцев Николай Чураков сообщил главному тренеру команды Марку Рубину, что представители «Иристона» предлагали ему 1000 долларов за сдачу игры. Сам Чураков отказался от заманчивого предложения, хотя нуждался в деньгах. В ответ ему сказали, что решат вопрос другими путями…



Чураков написал заявление в ПФЛ, и ситуацию взял под контроль тогдашний глава лиги Николай Толстых. Примерно месяц спустя после начала расследования РФС «Иристон» был исключён из профессионального футбола. За один сезон он вернулся во вторую лигу, но ненадолго. А Рубин, теперь не ездивший на выезды во Владикавказ, ещё несколько лет получал в свой адрес угрозы убийством.



Матч песчанокопской «Чайки» и новороссийского «Черноморца» (3:1) 13 мая 2019 года был признан не договорным, а неспортивным. Согласитесь, звучит более дипломатично. По итогам разбирательства защитники «Черноморца» Юдин, Резников и Пуляев были дисквалифицированы на 3 года. Они отрицали, что получили от неустановленных лиц вознаграждение от 1 до 2 миллионов рублей, и отказались проходить тест на детекторе лжи. Напомним предысторию: «Чайке» нужна была победа в свете борьбы с краснодарским «Урожаем» за выход в ФНЛ. После первого тайма «Черноморец» выигрывал с минимальным счётом, но во втором тайме «Чайка» забила три мяча после грубых ошибок обороны соперника и победила. Ажиотаж после матча поднял в Твиттере гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко. Он, кстати, тоже был дисквалифицирован – за стимулирование «Чайки». Расследование матча по линии МВД вроде бы продолжается до сих пор.



Громко об Украине

В чемпионате Украины в громкий скандал с договорняком влип харьковский «Металлист». 19 апреля 2008 года он обыграл дома «Карпаты» со счётом 4:0, а более чем через два года Федерация футбола Украины признала этот матч договорным и наказала клубы. Те обратились в САС, но их апелляции были удовлетворены лишь частично. В итоге «Металлист» был исключён из Лиги чемпионов 2013-2014 по ходу её розыгрыша.



А в мае 2018 года украинская полиция опубликовала длинный список футбольных клубов страны, в отношении которых у неё есть доказательства причастности к договорным матчам. Чёрная метка была поставлена на 35 клубах. Вот они: «Ворскла» (Полтава), «Заря» (Луганск), «Александрия», «Олимпик» (Донецк), «Зирка» (Кропивницкий), «Арсенал» (Киев), «Полтава», «Десна» (Чернигов), «Ингулец» (пгт Петровое Кировоградской области), «Колос» (с. Ковалевка Киевской области), «Горняк-Спорт» (Горишние плавни), «Гелиос» (Харьков), «Николаев», «Балканы» (с. Заря Одесской области), «Сумы», «Волынь» (Луцк), «Нафтовик «Укрнафта» (Охтырка), «Оболонь-Бровар» (Киев), «Черкасский Днепр», «Кремень» (Кременчуг), «Жемчужина» (Одесса), «Прикарпатье» (Ивано-Франковск), «Нива» (Винница), «Буковина» (Черновцы), «Энергия» (Новая Каховка), «Таврия» (Симферополь, с 2016 года базируется в Херсонской области), «Реал Фарма» (Одесса), «Никополь», «Судостроитель» (Николаев), «Металлург» (Запорожье), «Говерла» (Ужгород), «Кристалл Херсон», и «Петриковка» (Днепропетровская область).



Тихо о Беларуси

В начале нынешнего года о договорняках говорили в Беларуси. Там были пожизненно дисквалифицированы и объявлены персонами нон грата футболисты Алексей Сучков и Валерий Белявский. По информации Следственного комитета Беларуси, Сучков, играя за «Нафтан», и «Белявский,» играя за «Химик», незаконно получали денежные средства и влияли на результаты матчей. Также на сроки от года до трёх дисквалифицировали ещё нескольких белорусских футболистов.



Исторически об Англии

А теперь перенесёмся более чем на век назад – в далёкий 1915 год. После матча чемпионата Англии 2 апреля между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» разгорелся так называемый Скандал Великой пятницы Манкунианцы тогда боролись за выживание, им были позарез нужны очки в конце сезона, а мерсисайдцы шли в середине таблицы. «Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 2:0, и события на поле носили странный характер – «Ливерпуль» играл слишком плохо. После матча выяснилось, что в букмекерских конторах были сделаны крупные ставки на победу «Манчестер Юнайтед» как раз со счетом 2:0 (с коэффициентами 7 к 1 и 8 к 1). Футбольная ассоциация Англии провела своё расследование и установила, что в сговоре приняли участие 3 игрока «МЮ» (Сэнди Тернбулл, Артур Уолли и Инок Уэст) и 4 игрока «Ливерпуля» (Джеки Шелдон, Том Миллер, Боб Перселл и Томас Фейрфол). Они были пожизненно дисквалифицированы, но клубы не получили санкций, поскольку ФА пришла к выводу, что сговор был осуществлён без участия руководства команд.



Зачем британским футболистам были так нужны грязные деньги? В 1915 году шла Первая мировая война, и стало ясно, что официальные английские футбольные турниры после окончания сезона будут приостановлены, что повлечёт за собой безработицу для футболистов. Впоследствии ФА объявила, что пожизненная дисквалификация провинившихся игроков может быть отменена, если те вступят в ряды Британской армии и примут участие в Первой мировой войне. Согласились все, кроме Инока Уэста. И в 1919 году дисквалификация была снята со всех, кроме Уэста, в том числе посмертно с погибшего в битве при Аррасе Тернбулла. С Уэста дисквалификацию сняли только в 1945 году, когда ему было 59 лет.



Ностальгирующе об Италии

Громкие скандалы разразились в итальянском футболе в 1980 году («Тотонеро-1»), 1996 году («Тотонеро-2») 2006 году («Кальчополи») и 2012 году («Скомессополи»). Дисквалификации, штрафы и снятия очков получали футболисты, функционеры и команды (в том числе такие известные, как «Ювентус», «Милан», «Лацио», «Наполи», «Фиорентина» и «Палермо»). В ходе двух первых и четвёртого скандалов наказания выписывались за договорные матчи, а в третьем – за подкуп судей. Что касается примеров наказаний известных личностей, то летом 2012 года на 10 месяцев был дисквалифицирован Антонио Конте, обвинявшийся в сокрытии информации о проведении договорного матча во время работы в «Сиене» (в сезоне 2011/12 против «Новары»). Вскоре отстранение Конте было сокращено до трёх месяцев. А Паоло России в начале 80-х не только отбыл двухлетнюю дисквалификацию, но и посидел в тюрьме за смириться с ничьей в матче «Перуджи» и «Авеллино», если он сделает в нём дубль.



И осторожно об остальном мире

Периодически тема договорных матчей всплывает и в Испании. Недавно экс-руководитель «Осасуны» Анхель Вискай признал в суде во время дачи показаний, что в 2013 и 2014 годах, когда его клуб боролся за выживание в Примере, он заплатила «Хетафе» и «Бетису» за поражения, а «Эспаньолу» – за ничью. А в 2014 году капитан мадридского «Атлетико» Габим признался, что в 2011 году стал участником договорного матча – в качестве игрока «Сарагосы» он получил деньги за дубль в победном матче с «Леванте» (2:1).



«Мехелену», завоевавшему путёвку в высший дивизион бельгийского футбола в 2019 году, было отказано в повышении в классе. Кроме того, с него было снято 12 очков перед новым сезоном. Также «Мехелен» дисквалифицировали из Лиги Европы. А всё потому, что был признан договорным матч 11 марта 2018 года «Мехелен» – «Ваасланд-Беверен» (2:0).



В 2011 году за намеренно проигранные матчи были отстранены от футбола 10 южнокорейских игроков. Трое из них вскоре покончили жизнь самоубийством…



Как видим, матчи признаются договорными или неспортивными не только в странах с относительно невысоким уровнем футбола (Россия, Беларусь, Украина, Южная Корея), но и в топовых в футбольном отношении (Англия, Италия, Испания). Так что это глобальная проблема, а не региональная.



Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру



