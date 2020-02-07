Сборная игроков, которые были куплены в январе 2020 года

Хотя этой зимой и был дефицит звездных футболистов, но все-таки любопытных переходов за январь набралось достаточно, чтобы журналисты сделали интересную подборку из игроков, сменивших клуб во время “окна”. При этом учитывались только те, чью покупку было оформлено. Так что обошлось без Смолова и других, пришедших в новые команды на условиях аренды.

Ворота символической сборной новичков занял Рэндольф. Даррен – основной вратарь сборной Ирландии, но выступал за “Мидлсбро” в Чемпионшипе. Теперь 32-летний футболист получает еще 1 шанс проявить себя в рамках АПЛ. И от его работы в “рамке” во многом будет зависеть то, как сложится развязка сезона для “Вест Хэма”. Хотя пока что зачастую оборона слишком слабо помогает ему с Фабиански.



В обороне выставили сразу троих центрбеков. Интересно будет посмотреть, как проявит себя в топ-чемпионате Страхиня Павлович. 18-летнего серб куплен за 10 миллионов “Монако” из родного “Партизана”. Не слишком ли рано, ведь в Белграде защитник бы играл стабильно, а вот у “монегасков”? Также на перспективу поработал и “Байер” – немецкий клуб не пожалел 18 миллионов, чтобы забрать из “Гимараэша” Тапсобы. Эдмонд представляет Буркина-Фасо и считается одним из наиболее перспективных игроков обороны чемпионата Португалии. Но все же лучшим из центрбеков, сменивших клуб, считается Кабрера. Леандро был столпом обороны в “Хетафе”, с которым играл в Лиге Европы и мог бы сейчас сражаться за место в Лиге Чемпионов. Но 28-летний уругваец согласился принять участие в борьбе за спасение в Примере в составе “Эспаньола”.



Оба фланговых защитника закрывают всю бровку. Справа – опытнейший Эшли Янг, который сменил капитанскую повязку в “Манчестер Юнайтед” на новый вызов в Италии. Впрочем, в МЮ ветеран сидел на скамейке запасных, а Антонио Конте его ставит на поле. На другом фланге – перспективный Леннарт Циборра. Парень отлично себя проявил в “Херенвене”, и теперь его забрала “Аталанта”. Скауты из Бергамо славятся тем, что умеют находить перспективных футболистом, в том числе и в Бенилюксе.



Самой звездной группой в сборной новичков будут полузащитники. Юлиан Вайгль еще и удивил всех, когда согласился сменить “Боруссию” на “Бенфику”. Но в Дортмунде игрок, не чужой сборной Германии, играл не постоянно, к тому же его часто выпускали в защите. В Лиссабоне же немец стал с ходу лидером в центре поля. Над ним разместились в дрим-тим 2, наверное, самых главных перехода января. Конечно же, выделяется Эриксен, который все же сбежал из Лондона досрочно, уже зимой. В “Интере” Кристиан должен вернуться на топ-уровень – от него ждут реальной помощи в борьбе за “скудетто”. А рядом с ним эксперты выставили Бруно Фернандеша. За португальца, который тащил за собой слабенький “Спортинг” (8+7 в чемпионате, 5+3 в Лиге Европы), “Манчестер Юнайтед” в итоге выложил 55 млн. Но насколько быстро полузащитник акклиматизируется на Туманном Альбионе? Прибыл-то он в разгар сезона.



В нападении тоже нешуточная конкуренция. Нет, по поводу 1 места совершенно нет вопросов – Эрлинг Холанд и стоил дортмундской “Боруссии” немало, но и забивает без передышек за новый клуб. Так что остается только подобрать напарника для юного норвежца. И журналисты, отметив громкий и неожиданный переход Пентека, а также голы Рауля де Томаса за новый клуб, решили отдать предпочтение все-таки вернувшемуся на родину Пако Алькасеру. Тем более что тот тоже уже отметился за “Вильярреал”.