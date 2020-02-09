Шутка не удалась. Ирина Морозюк уже давно стала символом ярких и эпатажных поступков. Но кажется, что в этот раз девушка все же перегнула палку.

Жена экс-футболиста «Динамо» поделилась с поклонниками видеороликом в своем инстаграм.



На видео она исполнила гимн Украины в синей футболке и желтых трусах. В теории, это должно было выглядеть патриотично, но что-то пошло не так.





Юрист Юрий Юрченко считает, что Ирину можно и нужно привлечь к уголовной ответственности. По мнению специалиста, действия девушки – это надругательство над государственным символом. Наказание за такое прегрешение – до трех лет лишения свободы.Впрочем, до серьезных разбирательств вряд ли дойдет, тем более Ира уже удалила видео.Но интернет запоминает все и девушка получила в свой адрес изрядную долю общественного порицания.