Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына

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28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Прометей Каменское
» Продажа билетов онлайн
27.02.2020 17:15
Хоккей. Ледяные Волки - Днепр
» Продажа билетов онлайн
26.02.2020 18:05
Хоккей. Динамо Харьков – Кременчуг
» Продажа билетов онлайн
23.02.2020 17:00
Шахтер - Десна
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 13:50
Хоккей. Динамо Харьков – Ледяные Волки
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:00
Гандбол. Мотор - Виве Кельце
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
16.02.2020 14:35
Хоккей. Динамо Харьков – Днепр Херсон
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Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
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Другое

Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
 12 февраля 2020 21:47 |
Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
София Милошевич
Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
София Милошевич
Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
Анджела Маниташевич
Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
Анджела Маниташевич
Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына
С сыном
Жизнь игрока в Испании напоминает сериал. Лука Йович пока не может полноценно раскрыться в составе "Реала".

Зато серб крайне активен на личном фронте. В Мадрид нападающий переезжал со своей девушкой Анджелой Маниташевич, которая только что родила игроку сына Давида.

Но уже осенью стало известно, что молодые люди прервали отношения. Причиной стала новая возлюбленная спортсмена – модель София Милошевич.

Йович далеко не первый футболист в "коллекции" красотки. Ранее она встречалась с Адемом Льяичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.

Сейчас пара вместе уже почти полгода и наслаждается жизнью в Испании. Хотя с сыном, которому скоро исполнится год, Лука видиться регулярно.

Да и Анджела тоже не горюет по игроку - недавно девушка опубликовала фото с другим мужчиной. Участникам этого любовного многоугольника испанские сериалы явно кажутся скучными.
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