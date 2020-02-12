Эффектная модель, ради которой звездный форвард Реала бросил девушку и сына

София Милошевич София Милошевич Анджела Маниташевич Анджела Маниташевич С сыном

Жизнь игрока в Испании напоминает сериал. Лука Йович пока не может полноценно раскрыться в составе "Реала".

Зато серб крайне активен на личном фронте. В Мадрид нападающий переезжал со своей девушкой Анджелой Маниташевич, которая только что родила игроку сына Давида.



Но уже осенью стало известно, что молодые люди прервали отношения. Причиной стала новая возлюбленная спортсмена – модель София Милошевич.



Йович далеко не первый футболист в "коллекции" красотки. Ранее она встречалась с Адемом Льяичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.



Сейчас пара вместе уже почти полгода и наслаждается жизнью в Испании. Хотя с сыном, которому скоро исполнится год, Лука видиться регулярно.



Да и Анджела тоже не горюет по игроку - недавно девушка опубликовала фото с другим мужчиной. Участникам этого любовного многоугольника испанские сериалы явно кажутся скучными.

