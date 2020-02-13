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Другое

Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае
 13 февраля 2020 20:50 |
Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае
Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае
Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае
Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае
Молодые люди отлично проводят время. После традиционного рождественского спурта, в АПЛ наконец наступил небольшой период отдыха.

Футболисты получили несколько дней выходных и тут же отправились кто куда. Александр Зинченко со своей невестой Владой Щегловой тоже решили не терять зря времени.

Пара отправилась в солнечный Дубай, откуда девушка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.

Молодые люди побывали в знаменитом контактном зоопарке и пообщались с его владельцем – одним из богатейших людей страны Саифом Ахмадом Бельхасой. Также футболист получил возможность лично покормить льва.

Хороший отдых должен помочь Александру забыть о неудачном матче с "Тоттенхэмом" и вернуться на поле еще более мотивированным.

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