Влада в купальнике, романтика и знакомство со львом - как Зинченко отдыхает в Дубае

Молодые люди отлично проводят время. После традиционного рождественского спурта, в АПЛ наконец наступил небольшой период отдыха.

Футболисты получили несколько дней выходных и тут же отправились кто куда. Александр Зинченко со своей невестой Владой Щегловой тоже решили не терять зря времени.



Пара отправилась в солнечный Дубай, откуда девушка тут же принялась бомбардировать своих поклонников эффектными фотографиями.



Молодые люди побывали в знаменитом контактном зоопарке и пообщались с его владельцем – одним из богатейших людей страны Саифом Ахмадом Бельхасой. Также футболист получил возможность лично покормить льва.



Хороший отдых должен помочь Александру забыть о неудачном матче с "Тоттенхэмом" и вернуться на поле еще более мотивированным.