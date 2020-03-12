Серхио Рамос Лионель Месси Криштиану Роналду Жерар Пике Оливье Жиру Марко Асенсио Андре Гомес Рубен Лофтус-Чик Пауло Газзанига Дэвид Бекхэм

По версии британских женщин.

Накануне международного женского дня известный британский таблоид The Sun провел опрос среди представительниц прекрасной половины человечества. Целью было определить самых сексуальных и обаятельных футболистов.



Итоговый рейтинг получил название «Они могут увести вашу жену».





10-е место – Серхио Рамос

Примерный семьянин в обычной жизни, на поле превращается в плохого парня – женщины таких любят.



9-е место – Лионель Месси

Абсолютный антипод предыдущего персонажа, которому даже татуировки и борода не особо помогают в аспекте брутальности.



8-е место – Криштиану Роналду

Может дело в косичке, но знаменитый плейбой не смог завоевать сердца британских женщин.



7-е место – Жерар Пике

Защитник «Барселоны» смог завоевать даже суперзвезду и секс-символ поколения Шакиру – это говорит само за себя.



6-е место – Оливье Жиру

Француз все реже появляется на поле, но благодаря эффектной внешности остается любимцем у женской аудитории.



5-е место – Марко Асенсио

Жгучий смуглолицый брюнет – беспроигрышный вариант в вопросе завоевания женских сердец.



4-е место – Андре Гомес

Португалец недавно вернулся на поле после жуткого перелома, явно порадовав своих фанаток.



3-е место – Рубен Лофтус-Чик

Ну это же британские женщины, не будем ставить под сомнение их выбор.



2-е место – Пауло Газзанига

Аргентинец зачастую довольствуется ролью второго номера в клубе, а потому и здесь расположился на втором месте.



1-е место – Дэвид Бекхэм

Разве были какие-то сомнения в признанном секс-символе?

