Они могут соблазнить вашу жену. ТОП-10 самых сексуальных футболистов
12 марта 2020 21:18 |
Серхио Рамос
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Оливье Жиру
Марко Асенсио
Андре Гомес
Рубен Лофтус-Чик
Пауло Газзанига
Дэвид Бекхэм
По версии британских женщин.
Накануне международного женского дня известный британский таблоид The Sun провел опрос среди представительниц прекрасной половины человечества. Целью было определить самых сексуальных и обаятельных футболистов.
Итоговый рейтинг получил название «Они могут увести вашу жену».