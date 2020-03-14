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Другое

Когда возобновятся футбольные чемпионаты в Европе
 14 марта 2020 08:56 |
Когда возобновятся футбольные чемпионаты в Европе
Ситуация с коронавирусом затронула практически все чемпионаты в Европе – где-то матчи ещё проходят без зрителей, а где-то чемпионаты уже остановлены. Принципиальное решение по сложившейся ситуации будет принято 17 марта, когда пройдёт заседание УЕФА и всех футбольных федераций.

Мы же пока рассматриваем в отдельности все чемпионаты и приводим ориентировочные даты, когда футбольные противостояния возобновятся. Все данные носят исключительно официальный характер.

Когда возобновится чемпионат Англии

АПЛ стала предпоследним чемпионатом большой пятёрки, где были приостановлены матчи. Дата возобновления игр чемпионата Англии по футболу - 3 апреля, как и у большинства других европейских розыгрышей.

Когда возобновится чемпионат Германии

Несмотря на то, что чемпионат в Германии решили отменить лишь с 17 марта, вирус и рост общего количества заражённых в стране внесли коррективы. В Бундеслиге отменили матчи ближайшего тура, футбол ушёл на карантин. Возобновление Бундеслиги намечено на 2 апреля.

Когда возобновится чемпионат Франции

Французская Лига 1 после долгого раздумья всё же пришла к выводу, что чемпионат необходимо остановить на фоне увеличения количества заболевших коронавирусом. Но обозначать сроки в федерации не стали, обещая сообщить подробности несколько позже.

Когда возобновится чемпионат Италии

Из-за тяжелейшей ситуации в стране, а Италия пострадала от коронавируса больше всех в Европе, среди топ-5 итальянцы стали первыми, кто решился остановить Серию А и другие первенства. Ориентировочной датой возобновления чемпионата Италии названо 3 апреля.

Когда возобновится чемпионат Испании

Ла Лига с большим сожалением сообщила о том, что чемпионат будет прерван на две недели, хотя изначально предполагалось проведение матчей без зрителей. Таким образом, матчи в чемпионате Испании возобновятся уже после паузы на игры сборных – 3 апреля.

Когда возобновится чемпионат Португалии

В Португалии нет такого большого числа заболевших, но власти страны решили подстраховаться и временно прекратить матчи. Точной даты, когда возобновится чемпионат Португалии нет, но известно точно, что карантин продлится как минимум две ближайшие недели. Это означает, что раньше 3 апреля ждать Примейру не стоит.

Когда возобновится чемпионат Голландии

Чемпионат Голландии остановлен до 31 марта, такое решение опубликовано на официальном сайте Эредивизии. В стране запрещены все мероприятия, в которых принимают участие более 100 человек.

Когда возобновится чемпионат Швейцарии

Чемпионат Швейцарии был прерван одним из первых в Европе, изначально планировалось возобновить его 15 марта, но в свете новых событий и решения правительства продлить запрет на массовые мероприятия, в которых принимают участие более 1000 человек, возобновление в ближайшие дни маловероятно.

Когда состоится чемпионат Европы по футболу 2020

Евро-2020 ещё официально никто не отменил, но в сети появилась информация из достоверных источников, что чемпионат Европы будет перенесён на 2021 год. Это решение будет объявлено на заседании 17 марта.

Когда возобновится чемпионат США

Не может обойти вниманием чемпионат США по футболу. В МЛС также решили подстраховаться на фоне того, что приостановлены все крупные турниры на территории США, включая НХЛ и НБА. Футбольный карантин в МЛС составит один месяц, то есть – до 12 апреля.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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