Коронавирус продолжает проникать в футбол: почему УЕФА рекомендует завершить чемпионаты до 30 июня

Во вторник было принято множество ключевых решений в футбольном мире на фоне пандемии коронавируса. Основные из них – перенос чемпионата Европы на лето 2021 года и уход российского футбола на карантин. Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что УЕФА рекомендовал всем европейским чемпионатам успеть завершить сезоны до 30 июня.

Рамки футбольного сезона в Европе определены не просто началом и концом чемпионатов и еврокубков. Считается, что сезон начинается 1 июля, а завершается 30 июня. Поэтому контракты игроков обычно рассчитаны именно до этой даты. С этим и связана рекомендация УЕФА - завершение сезона до конца первого летнего месяца избавит футбольные клубы и компетентные органы от лишней головной боли.



Пандемия коронавируса в Европе пока не идёт на спад, и сложно спрогнозировать, насколько затянется карантин. Судя по информации из СМИ, никто в Европе не тешит себя иллюзиями и не ожидает возвращения большого футбола в апреле. Все надеются начать играть в мае, но успеть до 30 июня не так просто. В Италии, допустим, нужно провести двенадцать туров, перенесённые игры, ответные полуфиналы и финал Кубка. Плюс итальянские клубы участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Уплотниться придётся конкретно. А если и в мае чемпионат не стартует? Но не будем о самом грустном…



Представим, что футбольные чемпионаты не удастся завершить до конца июня, и соревнования захватят ещё и какую-то часть июля. К тому моменту контракты ряда футболистов истекут. Юридически они уже не будут принадлежать клубам, то есть не будут иметь оснований для выступлений за клуб. Взять, например, английский «Челси». После 30 июня лондонский клуб уже не сможет рассчитывать на Вилли Кабальеро, Виллиана, Педро и Оливье Жиру, если, конечно, до того момента их соглашения не будут пролонгированы. А как быть с арендами футболистов, которые тоже рассчитаны до конца июня? Игрок 30 июня сможет играть за один клуб, а 1 июля – за другой? Тем более уже сейчас клубы могут договариваться с футболистами, которые летом станут свободными агентами, о предварительных контрактах. И действовать эти предварительные контракты по идее должны как раз с начала июля.



Ясно, что в случае доигрывания нынешнего сезона в июле УЕФА, ФИФА и каждой лиге придётся садиться и придумывать поправки в существующий регламент, учитывая форс-мажор. Ведь в написанном регламенте вряд ли учитывалась возможность пандемии. Ещё недавно и в перенос чемпионата Европы верилось с трудом, но теперь это выглядит как единственно верное решение.



В ситуации с контрактами существует не только футбольная, но и юридическая сторона вопроса. На каких основаниях, например, Виллиан сможет сыграть за «Челси» условного 1 июля? В Англии говорят о возможном разрешении на заключение временных краткосрочных контрактов, которые позволят завершить сезон. Но возникает другая потенциальная проблема. Недобросовестные агенты может воспользоваться ситуацией и выбивать с клубов какие-то несоизмеримые суммы за то, чтобы их игрок подписал контракт ещё на какие-то недели. Все мы знаем, как работают некоторые агенты, и рассчитывать на то, что клубы смогут продлить контракт с футболистом, допустим, на месяц на прежних условиях, не приходится.



Словом, если сезон 2019/2020 продлится дольше, чем до 30 июня, то футбольным чиновникам придётся подумать над решением новой проблемы. Но сейчас главной задачей является взятие под контроль пандемии и излечение больных коронавирусом. А внести нужные поправки в регламент ещё успеется.



Евро-Футбол.Ру

Алексей Антоненко

