Коронавирус продолжает проникать в футбол: почему УЕФА рекомендует завершить чемпионаты до 30 июня

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Колос» забил три мяча «Шахтёру», но всё равно проиграл
fanat.ua » Новости » Другое
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
12.07.2020 20:00
Финал ЕВРО-2020
» Продажа билетов онлайн
22.06.2020 19:00
ЕВРО-2020. Украина - Австрия
» Продажа билетов онлайн
14.06.2020 21:00
ЕВРО-2020. Голландия - Украина
» Продажа билетов онлайн
30.05.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
27.05.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
16.05.2020 13:00
Бодибилдинг. Открытый Гран-при Харькова KHBPF
» Продажа билетов онлайн
12.04.2020 16:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Киев)
» Продажа билетов онлайн
11.04.2020 19:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Одесса)
» Продажа билетов онлайн
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Магнит "Хапоэль Хадера"

Подробнее...
Магнит "Хапоэль Раанана"

Подробнее...
Магнит "Бней Иегуда" Тель-Авив

Подробнее...
Значок "Спутник" Речица

Подробнее...
Значок "Горки"

Подробнее...
Магнит "Сабаил" Баку

Подробнее...
Магнит "Сабах" Баку

Подробнее...
Магнит "Неа Саламина" Фамагуста

Подробнее...
Магнит "Ливингстон"

Подробнее...
Магнит "Кристиансунн"

Подробнее...
Значок "Сумгаит"

Подробнее...
Значок "Энергетик" Мингечевир

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Другое

Коронавирус продолжает проникать в футбол: почему УЕФА рекомендует завершить чемпионаты до 30 июня
 18 марта 2020 22:11 |
Коронавирус продолжает проникать в футбол: почему УЕФА рекомендует завершить чемпионаты до 30 июня
Во вторник было принято множество ключевых решений в футбольном мире на фоне пандемии коронавируса. Основные из них – перенос чемпионата Европы на лето 2021 года и уход российского футбола на карантин. Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что УЕФА рекомендовал всем европейским чемпионатам успеть завершить сезоны до 30 июня.

Рамки футбольного сезона в Европе определены не просто началом и концом чемпионатов и еврокубков. Считается, что сезон начинается 1 июля, а завершается 30 июня. Поэтому контракты игроков обычно рассчитаны именно до этой даты. С этим и связана рекомендация УЕФА - завершение сезона до конца первого летнего месяца избавит футбольные клубы и компетентные органы от лишней головной боли.

Пандемия коронавируса в Европе пока не идёт на спад, и сложно спрогнозировать, насколько затянется карантин. Судя по информации из СМИ, никто в Европе не тешит себя иллюзиями и не ожидает возвращения большого футбола в апреле. Все надеются начать играть в мае, но успеть до 30 июня не так просто. В Италии, допустим, нужно провести двенадцать туров, перенесённые игры, ответные полуфиналы и финал Кубка. Плюс итальянские клубы участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Уплотниться придётся конкретно. А если и в мае чемпионат не стартует? Но не будем о самом грустном…

Представим, что футбольные чемпионаты не удастся завершить до конца июня, и соревнования захватят ещё и какую-то часть июля. К тому моменту контракты ряда футболистов истекут. Юридически они уже не будут принадлежать клубам, то есть не будут иметь оснований для выступлений за клуб. Взять, например, английский «Челси». После 30 июня лондонский клуб уже не сможет рассчитывать на Вилли Кабальеро, Виллиана, Педро и Оливье Жиру, если, конечно, до того момента их соглашения не будут пролонгированы. А как быть с арендами футболистов, которые тоже рассчитаны до конца июня? Игрок 30 июня сможет играть за один клуб, а 1 июля – за другой? Тем более уже сейчас клубы могут договариваться с футболистами, которые летом станут свободными агентами, о предварительных контрактах. И действовать эти предварительные контракты по идее должны как раз с начала июля.

Ясно, что в случае доигрывания нынешнего сезона в июле УЕФА, ФИФА и каждой лиге придётся садиться и придумывать поправки в существующий регламент, учитывая форс-мажор. Ведь в написанном регламенте вряд ли учитывалась возможность пандемии. Ещё недавно и в перенос чемпионата Европы верилось с трудом, но теперь это выглядит как единственно верное решение.

В ситуации с контрактами существует не только футбольная, но и юридическая сторона вопроса. На каких основаниях, например, Виллиан сможет сыграть за «Челси» условного 1 июля? В Англии говорят о возможном разрешении на заключение временных краткосрочных контрактов, которые позволят завершить сезон. Но возникает другая потенциальная проблема. Недобросовестные агенты может воспользоваться ситуацией и выбивать с клубов какие-то несоизмеримые суммы за то, чтобы их игрок подписал контракт ещё на какие-то недели. Все мы знаем, как работают некоторые агенты, и рассчитывать на то, что клубы смогут продлить контракт с футболистом, допустим, на месяц на прежних условиях, не приходится.

Словом, если сезон 2019/2020 продлится дольше, чем до 30 июня, то футбольным чиновникам придётся подумать над решением новой проблемы. Но сейчас главной задачей является взятие под контроль пандемии и излечение больных коронавирусом. А внести нужные поправки в регламент ещё успеется.

Евро-Футбол.Ру
Алексей Антоненко
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
19.03.2020 03:00
Депортиво Кали – Мильонариос
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.03.2020 18:30
Тамбов — Крылья Советов
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 17:00
Динамо Киев — Десна
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 14:00
Заря — Шахтёр Донецк
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1
11 марта 2020
Рух – Волынь 3:1
Рух – Волынь 3:1
10 марта 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.97 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.80 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.27 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Другое
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте