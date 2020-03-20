Футболисты, заболевшие коронавирусом: самый полный список на 20-е марта

Коронавирус поставил на стоп весь европейский футбол. Держится только Беларусь, начавшая чемпионат назло пандемии. Последним из сломленных оказался чемпионат Турции, а всё больше футболистов сообщают, что стали носителями коронавируса.

Сетевое издание «Евро-футбол.ру» подбило последние новости, скомпоновав в одном материале фамилии всех заразившихся футболистов. Очень внушительным получился список, который будет пополняться новыми фамилиями. Ситуация сложная.



Чемпионат Италии

Италия по числу летальных исходов обогнала даже «родину» коронавируса – Китай. В стране введено военное положение, масштабы бедствия, как и число заражённых, увеличиваются с каждым днём. Неудивительно, что первый известный футболист, ставший носителем коронавируса, играет в Серии А. Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани в привычном режиме контактировал с партнёрами, поэтому вирус продолжил распространяться. Сначала появились слухи о болезни Пауло Дибалы, но аргентинец их отмёл, а затем сообщение носило уже правдивый характер – заболел Блез Матуиди. К счастью, оба игрока «Ювентуса» чувствуют себя хорошо, идут на поправку.



Куда сложнее проходит вспышка коронавируса в «Сампдории». Первым подцепил заразу Маноло Габбьядини, которым летом интересовались «Спартак» и ЦСКА. Иммунитет его коллег оказался гораздо слабее. Ругани заразил лишь Матюиди, а вот от Габбьядини подцепили коронавирус аж 15 (!) сотрудников «Сампдории». Футболистов среди них шесть: Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсбю, Бартош Берешиньски и Фабио Депаоли.



Массовый характер заболевания настиг и «Фиорентину». Первопроходцем среди «фиалок» стал форвард Душан Влахович. Следом заразились Патрик Кутроне, Херман Песселья и физиотерапевт Стефано Дайнелли. В «Сампдории», кстати, заболел врач. На официальном сайте «Фиорентины» сообщается, что все четверо изолированы, проходят активный курс лечения и чувствуют себя хорошо. Как и полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи. 24-летний полузащитник поначалу сильно температурил, а когда сдал положительный тест на коронавирус и получил нужное лечение – пошёл на поправку.



Чемпионат Испании

В Примере есть своя «Сампдория» - это «Валенсия» Дениса Черышева. У «летучих мышей» колоссальный процент инфицированных коронавирусом: 35% всего штата команды. Фамилии футболистов тщательно скрывают, но раскрыли себя трое инфицированных – Эзекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя. А Денис Черышев рассказал, что с ним всё в порядке. Но и россиянин не сидит спокойно – получил нагоняй от болельщиков за самовольную пробежку во время бушующего коронавируса. Нечего подвергать себя опасности.



«Алавес» тоже скрывает фамилии заражённых футболистов. Но из-за меньшего интереса прессы к клубу, выудить хоть одного из них не удалось. Руководство команды сообщило лишь, что общее число заболевших 15 человек, большинство из них сотрудники клуба. Клуб Фёдора Смолова принял благородную позицию, отказавшись проходить обследование на коронавирус в пользу простых граждан. Футболистов просто изолировали по домам и постоянно проверяли, симптомов коронавируса ни у кого из «Сельты» не выявлено.



Чемпионат Германии

Первый профессиональный футболист, подцепивший коронавирус играет во второй Бундеслиге Германии. Тимо Хюберс представляет «Ганновер», в котором успел заразить одноклубника до отмены матчей. Подхватил коронавирус от него Яннес Хорн. Сразу после этого случая Бундеслигу и свернули, хотя хотели проводить 26-й тур без зрителей и уже распланировали все матчи. А первым заболевшим в Бундеслиге стал Лука Килиан из «Падерборна». Его клуб должен был открывать злосчастный 26-й тур, который так и не состоялся. Немцы быстро подсуетились, поэтому пандемия коронавируса проникает с трудом. Из других клубов Бундеслиги только «Герта» сообщила, что имеет в составе одного инфицированного футболиста. Фамилию его берлинцы не разглашают.



Чемпионат Англии

АПЛ уже объявила, что пауза продлевается. До 30 апреля можно не ждать футбола на туманном Альбионе. Ещё бы, очень многие клубы на жесточайшем карантине. Подобная судьба постигла футболистов и базу «Арсенала», где «правил» заразивший Микель Артета. У испанского тренера болезнь протекает спокойно, но многим он мог передать заразу. Как и владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис. Это он принёс коронавирус в раздевалку «Арсенала», по-дружески посетив её во время матча Лиги Европы.



«Красный» уровень изоляции и регулярной проверки здоровья проповедуют «Лестер» и «Эвертон». «Лисы» вообще заявляли, что у них в составе три игрока с возможным коронавирусом, но дальше новостей по тестам информации не дали. Команда Брэндана Роджерса была одной из первых, отказавшихся выходить на матч 30-го тура. Ну и завершить материал хочется радостной новостью. Каллум Хадсон-Одои уже успел победить коронавирус. Буквально четыре дня прошло между новостью о заражении футболиста и его сообщением об излечении. Полузащитник «Челси» тогда был травмирован, поэтому заразить никого из коллег не успел. А к 30-у апреля Хадсон-Одои залечит остальные болячки и будет рвать на поле. Если Лэмпард разрешит.



Иван Терентьев

Евро-Футбол.Ру



