Футболисты, заболевшие коронавирусом: самый полный список на 20-е марта

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Тайсон: «Никогда не буду молчать, если увижу такое бесчеловечное и подлое поведение»
fanat.ua » Новости » Другое
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн
16.05.2020 13:00
Бодибилдинг. Открытый Гран-при Харькова KHBPF
» Продажа билетов онлайн
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Скала" Скала-Подольская

Подробнее...
Значок "Ужгород"

Подробнее...
Значок "Олимпик" Донецк

Подробнее...
Значок "Агробизнес" Волочиск

Подробнее...
Значок "Калуш"

Подробнее...
Значок "Минай"

Подробнее...
Значок "Альянс" Липовая Долина

Подробнее...
Значок "Дунаевцы"

Подробнее...
Гвардеец" Гвардейское

Подробнее...
Значок "Нива" Винница

Подробнее...
Значок "Горняк-Спорт" Горишние Плавни

Подробнее...
Магнит "Хапоэль Хадера"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Другое

Футболисты, заболевшие коронавирусом: самый полный список на 20-е марта
 20 марта 2020 22:31 |
Футболисты, заболевшие коронавирусом: самый полный список на 20-е марта
Коронавирус поставил на стоп весь европейский футбол. Держится только Беларусь, начавшая чемпионат назло пандемии. Последним из сломленных оказался чемпионат Турции, а всё больше футболистов сообщают, что стали носителями коронавируса.

Сетевое издание «Евро-футбол.ру» подбило последние новости, скомпоновав в одном материале фамилии всех заразившихся футболистов. Очень внушительным получился список, который будет пополняться новыми фамилиями. Ситуация сложная.

Чемпионат Италии

Италия по числу летальных исходов обогнала даже «родину» коронавируса – Китай. В стране введено военное положение, масштабы бедствия, как и число заражённых, увеличиваются с каждым днём. Неудивительно, что первый известный футболист, ставший носителем коронавируса, играет в Серии А. Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани в привычном режиме контактировал с партнёрами, поэтому вирус продолжил распространяться. Сначала появились слухи о болезни Пауло Дибалы, но аргентинец их отмёл, а затем сообщение носило уже правдивый характер – заболел Блез Матуиди. К счастью, оба игрока «Ювентуса» чувствуют себя хорошо, идут на поправку.

Куда сложнее проходит вспышка коронавируса в «Сампдории». Первым подцепил заразу Маноло Габбьядини, которым летом интересовались «Спартак» и ЦСКА. Иммунитет его коллег оказался гораздо слабее. Ругани заразил лишь Матюиди, а вот от Габбьядини подцепили коронавирус аж 15 (!) сотрудников «Сампдории». Футболистов среди них шесть: Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсбю, Бартош Берешиньски и Фабио Депаоли.

Массовый характер заболевания настиг и «Фиорентину». Первопроходцем среди «фиалок» стал форвард Душан Влахович. Следом заразились Патрик Кутроне, Херман Песселья и физиотерапевт Стефано Дайнелли. В «Сампдории», кстати, заболел врач. На официальном сайте «Фиорентины» сообщается, что все четверо изолированы, проходят активный курс лечения и чувствуют себя хорошо. Как и полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи. 24-летний полузащитник поначалу сильно температурил, а когда сдал положительный тест на коронавирус и получил нужное лечение – пошёл на поправку.

Чемпионат Испании

В Примере есть своя «Сампдория» - это «Валенсия» Дениса Черышева. У «летучих мышей» колоссальный процент инфицированных коронавирусом: 35% всего штата команды. Фамилии футболистов тщательно скрывают, но раскрыли себя трое инфицированных – Эзекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя. А Денис Черышев рассказал, что с ним всё в порядке. Но и россиянин не сидит спокойно – получил нагоняй от болельщиков за самовольную пробежку во время бушующего коронавируса. Нечего подвергать себя опасности.

«Алавес» тоже скрывает фамилии заражённых футболистов. Но из-за меньшего интереса прессы к клубу, выудить хоть одного из них не удалось. Руководство команды сообщило лишь, что общее число заболевших 15 человек, большинство из них сотрудники клуба. Клуб Фёдора Смолова принял благородную позицию, отказавшись проходить обследование на коронавирус в пользу простых граждан. Футболистов просто изолировали по домам и постоянно проверяли, симптомов коронавируса ни у кого из «Сельты» не выявлено.

Чемпионат Германии

Первый профессиональный футболист, подцепивший коронавирус играет во второй Бундеслиге Германии. Тимо Хюберс представляет «Ганновер», в котором успел заразить одноклубника до отмены матчей. Подхватил коронавирус от него Яннес Хорн. Сразу после этого случая Бундеслигу и свернули, хотя хотели проводить 26-й тур без зрителей и уже распланировали все матчи. А первым заболевшим в Бундеслиге стал Лука Килиан из «Падерборна». Его клуб должен был открывать злосчастный 26-й тур, который так и не состоялся. Немцы быстро подсуетились, поэтому пандемия коронавируса проникает с трудом. Из других клубов Бундеслиги только «Герта» сообщила, что имеет в составе одного инфицированного футболиста. Фамилию его берлинцы не разглашают.

Чемпионат Англии

АПЛ уже объявила, что пауза продлевается. До 30 апреля можно не ждать футбола на туманном Альбионе. Ещё бы, очень многие клубы на жесточайшем карантине. Подобная судьба постигла футболистов и базу «Арсенала», где «правил» заразивший Микель Артета. У испанского тренера болезнь протекает спокойно, но многим он мог передать заразу. Как и владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис. Это он принёс коронавирус в раздевалку «Арсенала», по-дружески посетив её во время матча Лиги Европы.

«Красный» уровень изоляции и регулярной проверки здоровья проповедуют «Лестер» и «Эвертон». «Лисы» вообще заявляли, что у них в составе три игрока с возможным коронавирусом, но дальше новостей по тестам информации не дали. Команда Брэндана Роджерса была одной из первых, отказавшихся выходить на матч 30-го тура. Ну и завершить материал хочется радостной новостью. Каллум Хадсон-Одои уже успел победить коронавирус. Буквально четыре дня прошло между новостью о заражении футболиста и его сообщением об излечении. Полузащитник «Челси» тогда был травмирован, поэтому заразить никого из коллег не успел. А к 30-у апреля Хадсон-Одои залечит остальные болячки и будет рвать на поле. Если Лэмпард разрешит.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
21.03.2020 13:00
Витебск – Городея
» Бесплатный прогноз
21.03.2020 10:30
Вестерн Сидней – Сидней
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
21.03.2020 15:00
Ислочь — Неман
Сравнение ставок » Трансляция
21.03.2020 13:00
Витебск — Городея
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.97 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.80 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.27 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Другое
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте