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Другое

Эксперты назвали футбольный чемпионат из топ-5 Европы, который возобновится раньше всех
 23 марта 2020 17:15 |
Эксперты назвали футбольный чемпионат из топ-5 Европы, который возобновится раньше всех
Эксперты букмекерских контор, которые ранее предсказывали победителей футбольных чемпионатов, из-за пандемии коронавируса стали переориентировать области прогнозы.

В очередной сводке было решено сравнить – какой из футбольных чемпионатов большой пятёрки в Европе возобновится раньше остальных. С огромной вероятностью, оцененной в 50%, этим турниром станет чемпионат Англии по футболу.

На втором месте, с внушительном отставанием идёт немецкая Бундеслига – 21%, самая незавидная судьба пока у стран, в которые больше всего пострадали от коронавируса – рестарты во Франции, Италии и Испании в качестве первых оцениваются в 12,5% каждый.

Отметим, что предварительная дата, когда должен возобновиться чемпионат Англии по футболу, по версии авторитетного издания The Telegraph, - это 1 июня.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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