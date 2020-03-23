Эксперты назвали футбольный чемпионат из топ-5 Европы, который возобновится раньше всех

Эксперты букмекерских контор, которые ранее предсказывали победителей футбольных чемпионатов, из-за пандемии коронавируса стали переориентировать области прогнозы. В очередной сводке было решено сравнить – какой из футбольных чемпионатов большой пятёрки в Европе возобновится раньше остальных. С огромной вероятностью, оцененной в 50%, этим турниром станет чемпионат Англии по футболу.



На втором месте, с внушительном отставанием идёт немецкая Бундеслига – 21%, самая незавидная судьба пока у стран, в которые больше всего пострадали от коронавируса – рестарты во Франции, Италии и Испании в качестве первых оцениваются в 12,5% каждый.



Отметим, что предварительная дата, когда должен возобновиться чемпионат Англии по футболу, по версии авторитетного издания The Telegraph, - это 1 июня.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



