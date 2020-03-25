Месси и Роналду дали в 10 раз больше самого богатого клуба Франции: кто и сколько выделил денег на борьбу с коронавирусом

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как футболисты и клубы помогают миру в борьбе с коронавирусом COVID-19. Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешом выделил более миллиона евро трём отделениям интенсивной терапии в Лиссабоне и Порту, в качестве благодарности одно из них будет названо в их честь. Лионель Месси направил в общем размере миллион евро больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине. А «ПСЖ» выделил 100 тысяч евро на обучение волонтеров плюс комплекты еды и гигиены для пожилых людей, самоизолировавшихся, бездомных и образовательных организаций.



Хосеп Гвардиола отправил миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для закупки необходимых материалов и санитарного оборудования. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски также пожертвовал вместе с женой Анной на борьбу против коронавируса миллион евро. Он присоединился к акции #WeKickCorona, запущенной партнёрами Роберта по «Баварии» Леоном Горецкой и Йозуа Киммихом. Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане потратил в рамках этой акции 500 тысяч евро. Франк Рибери отдал итальянским больницам 50 тысяч евро, а игроки сборной Германии в целом выделили на борьбу с коронавирусом 2 с половиной миллиона евро.



Форвард московского «Локомотива» Лука Джорджевич профинансировал клинические центры Черногории на 20 тысяч евро, на эти же цели Стефан Йоветич из «Монако» и Стефан Савич из мадридского «Атлетико» выделили по 50 тысяч евро. Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье передал больницам итальянской области Кампания 100 тысяч евро. Лидеры атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане внесли вклад в борьбу с коронавирусом в родных странах: первый пожертвовал для египетского здравоохранения около 1,17 млн евро, второй для сенегальского – 45 тысяч евро. Другой футболист «Ливерпуля» анонимно финансово помог шести продовольственных банков. Говорят, что это сделал Эндрю Робертсон.



Руководители донецкого «Шахтёра» и туринского «Ювентуса» Ринат Ахметов и Андреа Аньелли соответственно не пожалели на борьбу с коронавирусом 10 миллионов евро. Экс-владелец «Милана» и видный итальянский политик Сильвио Берлускони отправил такую же огромную сумму на строительство в Ломбардии отделения интенсивной терапии на 400 коек. Компания бывшего владельца «Интера» Массимо Моратти выделила Министерству здравоохранения Ломбардии около миллиона евро. Крупное пожертвование сделал и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Напомним, что недавно от коронавируса скончался бывший президент «сливочных» Лоренсо Санс плюс заразился опасной инфекцией Фернандо Мартин Альварес. Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сам выделил 100 тысяч в поддержку итальянских больниц и запустил проект сбора пожертвований, озаглавив его: «Если вирус не идёт к Златану, то Златан идёт к вирусу».



Нередко средства на борьбу с коронавирусом выделяются из клубных бюджетов. Так, «Бенфика» пожертвовала миллион евро для закупки медицинского оборудования в лиссабонских больницах. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выделили по 50 тысяч фунтов стерлингов продовольственным фондам, а лондонский «Арсенал» отправляет благотворительным организациям и социальным фондам 100 тысяч фунтов. Естественно, не могли остаться в стороне ведущие итальянские клубы. «Ювентус», «Интер», «Рома», «Милан», «Фиорентина» собрали на краунфандинговых площадках для борьбы с коронавирусом по 400-500 тысяч евро.



Известные в прошлом британские футболисты Райан Гиггз и Гари Невилл решили бесплатно предоставить две свои больницы в Манчестере для нужд Национальной службы здравоохранения Великобритании. Российский владелец «Челси» Роман Абрамович также безвозмездно открыл для врачей гостиницу «Миллениум», которая располагается на территории стадиона «Стэмфорд Бридж». Из неё лондонским медработникам быстрее добираться на работу. А президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш принял решение самому непосредственно помогать заболевшим. Варандаш, прошедший Афганистан, вернулся в период чрезвычайного положения в Португалии на военную службу в качестве врача.



Мы не упомянули в этой статье всех футболистов и руководителей клубов, принявших участие в борьбе против пандемии коронавируса. Их очень много, и их число продолжит пополняться. Надеемся, что всё это не зря и в скором времени опасный вирус будет побеждён.



Евро-Футбол.Ру

Кирилл Иванцов



