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Другое

«Вся планета дураки, а он один умный» - Жириновский раскритиковал Лукашенко за футбол в Беларуси во время коронавируса
 30 марта 2020 02:40 |
«Вся планета дураки, а он один умный» - Жириновский раскритиковал Лукашенко за футбол в Беларуси во время коронавируса
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал поведение президента Беларуси Александра Лукашенко, который играет в хоккей, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Беларусь гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.

И уже несколько десятков человек там заражено, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь наконец», — написал Жириновский в «телеграме».

Чемпионат Беларуси по футболу – единственный во всей Европе, где соревнования не приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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