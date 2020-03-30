«Вся планета дураки, а он один умный» - Жириновский раскритиковал Лукашенко за футбол в Беларуси во время коронавируса

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал поведение президента Беларуси Александра Лукашенко, который играет в хоккей, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Беларусь гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.



И уже несколько десятков человек там заражено, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь наконец», — написал Жириновский в «телеграме».



Чемпионат Беларуси по футболу – единственный во всей Европе, где соревнования не приостановлены из-за пандемии коронавируса.



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