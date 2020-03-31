2 года и 8 месяцев в коме: «Аякс» из-за коронавируса уволил 22-летнего футболиста-инвалида

Руководство «Аякса» уволило полузащитника Абделака Нури в рамках программы по сокращению финансовых потерь из-за пандемии коронавируса. Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб прервал сотрудничество с некоторыми игроками, чьи соглашения истекают ближайшим летом.



«Аякс» продолжит платить зарплату Нури до 1 июня, когда закончится срок действия контракта с 22-летним футболистом. Стороны ведут переговоры о сумме, которую клуб будет выплачивать хавбеку каждый месяц.



В июле 2017 года во время предсезонного матча с «Вердером» у Нури произошел приступ аритмии. Футболист потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Позднее в «Аяксе» подтвердили, что игрок пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.



Нури пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней. Сейчас голландец может самостоятельно кушать и сидеть в инвалидном кресле.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



