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Другое

2 года и 8 месяцев в коме: «Аякс» из-за коронавируса уволил 22-летнего футболиста-инвалида
 31 марта 2020 18:57 |
2 года и 8 месяцев в коме: «Аякс» из-за коронавируса уволил 22-летнего футболиста-инвалида
Руководство «Аякса» уволило полузащитника Абделака Нури в рамках программы по сокращению финансовых потерь из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает De Telegraaf, амстердамский клуб прервал сотрудничество с некоторыми игроками, чьи соглашения истекают ближайшим летом.

«Аякс» продолжит платить зарплату Нури до 1 июня, когда закончится срок действия контракта с 22-летним футболистом. Стороны ведут переговоры о сумме, которую клуб будет выплачивать хавбеку каждый месяц.

В июле 2017 года во время предсезонного матча с «Вердером» у Нури произошел приступ аритмии. Футболист потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Позднее в «Аяксе» подтвердили, что игрок пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

Нури пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней. Сейчас голландец может самостоятельно кушать и сидеть в инвалидном кресле.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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