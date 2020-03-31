Футбол снова под угрозой: в Беларуси резко возросло число заразившихся коронавирусом

В Беларуси произошёл первый серьёзный скачок – количество заразившихся людей за последние трое суток выросло на 58 человек. На 27 марта было зарегистрировано 94 случая заболеваний, сегодня, 30 марта, количество заболевших составляет уже 152 человека.

Причём количество выздоровевших, согласно официальным данным, составляет 47 человек. Летальных случаев внутри страны, связанных с коронавирусом, на текущий момент не зафиксировано.



Тем не менее, подобная динамика роста вновь заставляет задуматься о целособразности проведения чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, что Беларусь – единственная страна Европы, в которой продолжается официальный футбольный турнир.



Ранее представители Футбольной федерации Беларуси неоднократно заявляли, что на текущий момент нет никакой необходимости в каких-либо ограничениях. На стадион не допускаются болельщики, у которых на входе выявлена повышенная температура. Третий тур национального чемпионата должен начаться в пятницу в 17:00 встречей «Белшина» – «Городея».



До старта тура ФФБ планирует провести встречу, на которой может быть принято решение проводить матчи чемпионата без зрителей.



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова



