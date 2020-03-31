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Другое

Многократный чемпион Словакии рискует прекратить своё существование
 31 марта 2020 09:42 |
Многократный чемпион Словакии рискует прекратить своё существование
Руководство словацкой «Жилины» объявило, что клуб в скором времени может стать банкротом.

Процесс ликвидации клуба может быть запущен уже первого апреля. Главной причиной такого решения стала острая нехватка средств. «Жилина» всегда жила за счёт продажи футболистов.

«Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи футболистов. Бюджет клуба на 2020 год строится на доходах от трансферов игроков в течение летнего предсезонного периода. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю. Процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам потребуется в ближайшее время работать», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напоминаем, что «Жилина» была основана в 1908 году. За это время клуб из одноимённого города семь раз выигрывал чемпионат Словакии (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017). Четыре раза «Жилина» выигрывала серебряные медали (2005, 2008, 2009, 2015). Один раз клубу удалось выиграть Кубок Словакии, это произошло в 2012 году. В 2011 и 2013 году «Жилина» также выходила в финал турнира. Также «Жилина» пять раз выигрывала Суперкубок Словакии (2003, 2004, 2007, 2010, 2012). Имеются у словацкого клуба и небольшие международные трофеи. «Жилина» дважды выходила в финал Кубка Митропы, это было в 1974 и 1983 году.

Самым успешным выступлением «Жилины» в еврокубках можно считать сезон 2010/11, тогда словацкий клуб смог дойти до группового этапа Лиги чемпионов, где играл против московского «Спартака», лондонского «Челси» и французского «Марселя».

По итогам регулярного чемпионата Словакии сезона 2019/20 «Жилина» заняла второе место, в активе клуба за 22 матча было 45 очков.

© Liveresult.ru
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