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Другое

Авторитетные немецкие эксперты назвали, на сколько дешевле стали футбольные звезды
 11 апреля 2020 10:33 |
Авторитетные немецкие эксперты назвали, на сколько дешевле стали футбольные звезды
2020-й год точно запомнится всем надолго. Эксперты называют ситуацию “идеальным штормом”, ведь небывалая (как минимум, со времен 1-й Мировой войны) эпидемия и связанный с коронавирусом всеобщий карантин пришелся на время экономической рецессии. Сказалось все происходящее и на футболе. Внезапная пауза уже привела к финансовым потерям клубов, что автоматически повлияет на трансферный рынок.

Свое видение тенденций опубликовал и авторитетный сайт Transfermarkt. Он по праву считается ведущей базой для оценочной, так сказать, “рыночной” стоимости футболистов. Его эксперты считают, что подешевели практически все игроки. Причем те, кто родился в 1998-м и раньше, утратили 1/5 от своего ценника, а более молодые – на 10%. Безусловно, новые ценники – это не абсолют. И на реальную цену всегда влияет масса факторов, в первую очередь длительность контракта. Да и “Реал”, например, собирается хорошо усилиться в нынешней ситуации. И все же многие сверяются с тем, что указывает Transfermarkt, какие сейчас ориентиры на рынке наметились.

Объясняя решение снизить оценочную стоимость футболистов, Маттиас Зейдель, основатель сайта, напомнил, что на фондовом рынке буквально рухнули цены. Многие клубы, даже высших лиг, находятся под угрозой банкротства. Конечно же, они резко пересмотрели трансферные планы, и намечающиеся сделки сейчас застыли. Так что цены, что постоянно росли в предыдущие годы, теперь сменились на кривую, ориентированную вниз.

Чуть ли не вдвое упала цена Эдена Азара. Бельгиец пока что не может занести себе в актив первый год в мадридском “Реале”. Как раз для него плюсом стала нынешняя пауза, ведь вингер сейчас восстанавливается после перелома ноги. Возможно, он, как и его земляк Куртуа, потратив первый год в Мадриде на акклиматизацию, потом выдаст классный футбол, вернувшись на свой уровень. Сейчас же Азар оценивается в 80 миллионов – он потерял сразу 70, то есть практически 45 процентов.

Продолжает терять миллионы (в плане цены – на контракт это не влияет) и Неймар. Этот сезон проводит бразилец более ровно и стабильно, чем предыдущие. Тем не менее, нападающий хочет покинуть Париж, а руководство ПСЖ готово рассмотреть предложения со стороны потенциальных покупателей. Что же, много французы не заработают – сейчас ценник еще больше упал, со 180 к 128 миллионам. И то “Барселона” может попробовать пуститься на хитрость, чтобы еще сэкономить на возвращении Неймара.

Серьезно подешевели футболисты “сине-гранатовых”. Закономерно упала стоимость Усмана Дембеле. Он продолжает больше лечиться, чем играть, к тому же не избавился от проблем неспортивного характера. Француз сейчас стоит 56 миллионов – а еще недавно было ровно сто. Похожа ситуация у Гризманна. Антуан пока что и близко не играет на “Камп Ноу” так, как в “Атлетико”, отсюда и падение на треть, со 130 до 96 млн.

Месси пока что продолжает стоить девятизначную сумму. Да, Лионель стареет, а его “Барса” сейчас оставляет достаточно противоречивую реакцию. Но пока что, даже утратив 38 миллионов, “Ла Пулга” все равно остается одним из самых дорогих игроков мира. Аргентинец сейчас “стоит” 112 млн. При этом вечный соперник Месси, Криштиану Роналду, подешевел ровно на треть. Это меньше в абсолютных цифрах, 30 миллионов – но актуальная стоимость португальца, многократного обладателя “Золотого Мяча”, равна всего 60 млн. Это точно обидно для амбициозного футболиста.

Немало потеряли звездные плеймейкеры, Коутиньо и Эриксен. Филиппе, что оставляет противоречивое впечатление в “Баварии”, подешевев на 34 миллиона, теперь оценивается в 56. А Эриксену не помог и переход в “Интер”. Кристиан не особенно блистает в Серии А, и продолжает дешеветь, и вместо 100 млн. теперь датчанин равен 68.

Более-менее держатся звезды АПЛ. Мохаммед Салах тоже стал дешевле на 30 миллионов. Но все равно египтянин удерживает очень весомые 120 млн. Любопытно, что аналогично изменился ценник и Кейна. Хотя Харри еще посреди зимы серьезно сломался, а его “Тоттенхэм” никак не может и с Моуринью вернуться на привычный уровень.

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