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Другое

Три страны в Европе официально объявили о возвращении футбола
 22 апреля 2020 20:26 |
Три страны в Европе официально объявили о возвращении футбола
Чемпионат Беларуси по футболу скоро встретит серьёзную конкуренцию со стороны других европейских стран, в которых уже не дают предварительные оценки по рестарту, а официально назвали даты возвращения спорта номер один.

Самым ранним будет возвращение футбола на Фарерских островах, где чемпионат возобновится 9 мая. Следующим турниром, который получит зелёный свет, – станет чемпионат в Польше, там играть хотят 30 мая. А завершает наш скромный парад Швеция, там команды на газон выйдут уже 14 июня, причём на текущий момент играть хотят со зрителями.

В чемпионатах топ-5 раньше всего планируют начать играть в Германии, где обозначена дата 9 мая, но это до сих пор не подтверждено официально, поэтому говорить твёрдо что-либо ещё рано.

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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