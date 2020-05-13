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Другое

Рестарт чемпионата Португалии перенесли, сократив количество стадионов
 13 мая 2020 21:04 |
Рестарт чемпионата Португалии перенесли, сократив количество стадионов
Португальская футбольная лига пошла по стопам немцев и решила перенести возобновление чемпионата на одну неделю, чтобы клубы смогли успеть выполнить все предписания, а также соблюсти необходимые протоколы. Официальная дата возвращения португальской Примейры – 4 июня.

Главной строкой нового решения является пункт о количестве принимающих арен, которые решили сократить до минимально возможного количества, чтобы верно распределить силы и ресурсы. Непосредственно такое изменение коснётся команды «Санта-Клара», базирующийся на архипелаге Азорские острова. Клубу придётся перебраться в пригород Лиссабона и проводить свои матчи на стадионе города Оэйраш. Остальные арены, которые должны будут принять матчи первого тура после рестарта чемпионата, не называются.

Клубам отвели около четырёх недель, чтобы пройти весь путь от индивидуальных тренировок, а большинство команд сейчас находятся именно на этой стадии, до групповых занятий.

Сами матчи будут проводиться при минимальном количестве необходимого персонала, особое внимание будет отведено тому, чтобы не допустить массового скопления людей в непосредственной близости арен, куда планировали прислать свои группы фанатские движения.

Лидером чемпионата на текущий день является «Порту» (60 очков), вторая позиция за «Бенфикой» (59), «Брага» (46) расположилась на третьей строчке.

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