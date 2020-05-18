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Когда возобновится футбол в Европе: полное расписание по странам
 18 мая 2020 09:27 |
Когда возобновится футбол в Европе: полное расписание по странам
Возобновление чемпионата Германии – самое главное событие мая в мире футбола, но на этом позитиве останавливаться не хочется.

Портал «Евро-Футбол.Ру» собрал информацию о всех странах Европы, в которые в ближайшее время должен вернуться спорт номер один. По ряду стран федерации пока ещё не приняли окончательного решения. Все страны, что сделали официальное заявление, выделены жирным шрифтом.

Австрия 30 мая
Азербайджан нет информации
Албания 3 июня
Англия 13 июня
Андорра нет информации
Армения 23 мая
Беларусь не был остановлен
Бельгия завершён
Болгария 5 июня
Босния и Герцеговина нет информации
Венгрия 6 июня
Германия возобновлён 16 мая
Гибралтар нет информации
Греция 14 июня
Грузия нет информации
Дания 28 мая
Израиль 30 мая
Ирландия нет информации
Исландия нет информации
Испания 12 июня
Италия 13 июня
Казахстан 31 мая
Кипр июнь
Косово нет информации
Латвия 30 мая
Литва 30 мая
Люксембург нет информации
Мальта нет информации
Молдова 1 июля
Нидерланды завершён
Норвегия 16 июня
Польша 29 мая
Португалия 4 июня
Россия 21 июня
Румыния 6 июня
Сан-Марино июнь
Северная Ирландия июнь
Северная Македония нет информации
Сербия 30 мая
Словакия июнь
Словения июнь
Турция 12 июня
Украина 30 мая
Уэльс нет информации
Фарерские острова возобновлён 9 мая
Финляндия 1 июля
Франция завершён
Хорватия 30 мая
Черногория 30 мая
Чехия 25 мая
Швейцария 8 июня
Швеция 6 июня
Шотландия 13 июня
Эстония 19 мая

Турнирные таблицы всех чемпионатов, а также полное расписание игр доступны на LiveResult.Ru

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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