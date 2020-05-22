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Другое

В эти выходные возобновятся ещё три футбольных чемпионата Европы
 22 мая 2020 22:39 |
В эти выходные возобновятся ещё три футбольных чемпионата Европы
В ближайшие выходные футбол отвоюет очередные позиции у коронавируса. В Европе возобновятся сразу три чемпионата: спорт номер один вернётся в Армению, Венгрию и Чехию.

Помимо этого, зрителей ждёт продолжение первой и второй немецких Бундеслиг, где будут сыграны вторые туры после возобновления чемпионата. Продолжатся матчи на Фарерских островах и в Эстонии.

Для любителей экзотического футбола и поиска информации о том, кто и как сыграл, будет работать чемпионат Туркменистана. Также продолжают играть в Беларуси и Южной Корее, а Тайвань радует Женской Лигой Мулан.

В завершение стоит отметить, что среди товарищеских матчей планируется провести более 15 встреч. Особняком стоит игра загребского «Динамо» и «Горицы».

Евро-Футбол.Ру
Екатерина Нестерова
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