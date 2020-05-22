В эти выходные возобновятся ещё три футбольных чемпионата Европы

В ближайшие выходные футбол отвоюет очередные позиции у коронавируса. В Европе возобновятся сразу три чемпионата: спорт номер один вернётся в Армению, Венгрию и Чехию. Помимо этого, зрителей ждёт продолжение первой и второй немецких Бундеслиг, где будут сыграны вторые туры после возобновления чемпионата. Продолжатся матчи на Фарерских островах и в Эстонии.



Для любителей экзотического футбола и поиска информации о том, кто и как сыграл, будет работать чемпионат Туркменистана. Также продолжают играть в Беларуси и Южной Корее, а Тайвань радует Женской Лигой Мулан.



В завершение стоит отметить, что среди товарищеских матчей планируется провести более 15 встреч. Особняком стоит игра загребского «Динамо» и «Горицы».



Евро-Футбол.Ру

Екатерина Нестерова

