Ещё восемь стран Европы возобновят большой футбол на этой неделе

Европейский футбол, ведомый успехами немецкой Бундеслиги, продолжает радовать своих болельщиков в разных странах. И если про чемпионаты Англии, Испании и Италии говорить можно будет только в июне, то последняя неделя мая дарит позитив другого рода – сразу восемь турниров вернутся к жизни на фоне успехов по борьбе с пандемией коронавируса.

Раньше всех возобновится чемпионат Дании – 28 мая – матчем «Орхус» – «Раннерс». Последний матч в этой стране был сыгран 9 марта, когда всё тот же «Орхус» в гостях проиграл «Силькеборгу» со счётом 1:2.



29 мая футбол вернётся в Польшу, где национальный чемпионат был также заморожен 9 марта. Тур откроется игрой «Шлёнск» – «Ракув».



В тот же день начнут играть в Суперлиге Сербии. ФК «Индия» встретится со «Спартаком» из Суботицы в стартовом поединке тура.



30 мая, согласно уже намеченным планам, вернётся из карантинной паузы чемпионат Литвы. Тур откроют «Жальгирис» и «Ритеряй».



Также 30 мая планируют перезапустить чемпионат Украины, в стране команды уже начали проводить товарищеские матчи.



Не станет исключением и Черногория, где также 30 мая будет перезапущен сезон. Лидер чемпионата «Будучность» должен встретиться с «Грбалью», которая является аутсайдером.



А вот в Австрии и Хорватии решили возобновить сезон матчами на кубок. «Ред Булл Зальцбург» сыграет в финале Кубка Австрии с «Аустрией» Лустенау 30 мая, а днём позже, в Кубке Хорватии, «Славен» примет «Локомотив» из Загреба в рамках полуфинального матча.



© LiveResult.Ru



