Кумир всех девушек из начала нулевых – Энрике Иглесиас – переживает второй пик в карьере.

Испанец записывает композиции с известными исполнителями и песни разлетаются как горячие пирожки.



Новый хит – трек Futbol y Rumba в сотрудничестве с пуэрториканцем Эммануэлем Газми Сантьяго или просто Anuel AA.



Жизнерадостный клип о футболе и румбе (как неожиданно) наполнен кучей отсылок.



В камео появляются звезды "Реала" и "Барселоны" Серхио Рамос, Луис Суарес и Лео Месси, легенда НБА Шакил О’Нил, а также множество музыкальных знаменитостей, среди которых оказалась и украинская певица Василина Зозуля (на отрезке 1,27-1,47).



Всего за несколько дней клип перемахнул планку в 100 миллионов просмотров и собрал кучу восторженных отзывов.



Получилось действительно очень задорно.



