5 самых интересных сделок, которые уже состоялись на летнем трансферном рынке

В Европе сейчас трансферы могут проворачивать только в двух топ-чемпионатах. Но даже во французской Лиге 1 и германской Бундеслиге не особенно активны – сказывается пандемия коронавируса. Тем не менее, несколько громких трансферов уже оформлено. Журналисты назвали самые громкие переходы, что были оформлены на время прошлой недели. Наконец-то завершилась сага вокруг Сане. Лерой мог вернуться на родину еще почти год назад. Но, выйдя на матч Суперкубка Англии, он получил тяжелейшую травму. Только недавно 24-летний немецкий футболист смог вернуться на поле, сыграв примерно четверть часа во время встречи с “Бернли”. Тем не менее, “Бавария” решила продолжить переговоры по вингеру, в котором видят долгожданного преемника для Рибери и/или Роббена. В итоге в Мюнхене решили потратить 49 миллионов евро, хотя у Лероя контракт был с “Сити” лишь до лета-2021. Остается верить, что боссы “Звезды Юга” не просчитались. Да, Сане – один из главных талантов поколения в Германии. Но хватало сомнений по поводу физических кондиций футболиста, потерявшего фактически год, да и слухи о непростом характере ходят разные. Не зря же от него отказался Гвардиола.



“Барселона” отправила Артура в “Ювентус”, получив взамен Пьянича. Как уверены многие, обмен бразильца на Миралема с доплатой стал некоей финансовой лазейкой, причем для обоих клубов. Теоретически оба подняли “на бумаге” данные о своем положении аккурат к 30-му июня, защитившись от претензий УЕФА в плане финансового фэйр-плей. Вряд ли это порадует футбольных чиновников. В любом случае, “сине-гранатовые” получили не только боснийца, но и миллионов 10-17 “сверху”. А деньги им сейчас не лишние.



Хакими неожиданно отправился в “Интер”. Ашраф отлично проявил себя в “Боруссии”, особенно в нынешнем сезоне (9+10 в 45 матчах всех турниров этого сезона). И в Дортмунде очень хотели его оставить у себя. Но в итоге “черно-синие” смогли уговорить “Реал” продать 21-летнего правого вингбека. Марокканец явно перспективнее в контексте схемы Антонио Конте с 3 защитниками и активными флангами, чем Виктор Мозес и Кандрева. В следующем сезоне это будет фактором, что увеличит шансы более успешно бороться с “Ювентусом” за титул. Отметим, что “черно-желтые” уже нашли неплохую замену для Хакими, бесплатно подписав Менье.



“Бавария” переманила таланта из ПСЖ. Чемпион Франции потерял немало игроков, причем бесплатно. Ушел в Мюнхен свободным агентом Ньянзу Куасси. Этот центральный защитник не был основным в сезоне 2019/20. Но в 18 лет он отыграл в Лиге 1 более 450 минут и даже дважды забил. Предоставлял футболисту Тухель практику и в Кубке, дважды выпустил в Лиге чемпионов. Акклиматизацию в Германии облегчают соотечественники, которых хватает в “Звезде Юга”. В том числе и защитники – Люка Эрнандес с Паваром. Также можно поучиться у таких корифеев “оборонительного жанра”, как Боатенг с Алабой. А пример Альфонсо Дэвиса (и многих других до него) показывает, что в “Баварии” умеют растить молодежь.



“Аугсбург” удивил масштабным усилением. “Фуггеры” не без труда остались в немецком элитном дивизионе. Работу по усилению состава в клубе начали, похоже, заранее. И, как только на день стала доступной опция подписания новичков, были подписаны на условиях свободных агентов Гикевич, Штробль и Калиджури. Все они точно станут неплохим укреплением скромной команды, и пригласить таких бесплатно – безусловно, удача менеджмента “Аугсбурга”.