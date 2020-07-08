От Браво до Кавани: символическая сборная футбольных свободных агентов межсезонья-2020

С коронавирусом в футболе частично справились – даже в России худо-бедно, не без скандалов а-ля “Сочи“ – “Ростов“ , но возобновили сезон. Но и сейчас доходы и близко не те, что “до кризиса“. И, значит, многие клубы предпочтут если и усиливаться, то “по минималкам“. Отличный вариант – это подписание свободных агентов. Журналисты собрали даже сборную из тех, кто останется вскоре без контракта. Постарается реанимировать карьеру Клаудио Браво. На него очень рассчитывал Пеп Гвардиола – под приход чилийца он даже убрал из состава местную легенду, Джо Харта. Вот только и Браво на “Этихаде” в роли основного голкипера провалился, запомнившись рядом громких ляпов. В итоге Клаудио – только дублер Эдерсона, хотя в кубках смотрится неплохо. Хотя ему уже 37, “Селтик“ якобы готов дать шанс. Или латиноамериканец предпочтет перебраться поближе к родине, в МЛС?



Из квартета защитников сразу 2 представляют ПСЖ. Было бы и вовсе 3, но Тома Менье уже подписал контракт с дортмундской “Боруссией”, в которой постарается заменить Хакими. А вот Левен Курзава пока что находится в подвешенном состоянии. Им интересовались “Арсенал” зимой и “Челси” в июне, но вроде бы француз склоняется вдруг к тому, чтобы подписать новый контракт и остаться в Париже. А вот с Тиаго Силвой, капитаном и лидером, решили расстаться из-за возраста – ему 35 лет. Но бразильца многие готовы приютить. “Фиорентина” попытается вернуть ветерана в Серию А, но он хочет в АПЛ, и “Арсенал” с “Тоттенхэмом” попытаются создать конкуренцию “Эвертону” Карло Анчелотти.



Конечно же, не могли забыть о Вертонгене. Ян отыграл за “Тоттенхэм” 8 лет и более 300 матчей. Но. В отличие от Алдервейрелда, так и не продлил контракт. 33-летний бельгиец согласился доиграть сезон до самого конца, но уже ищет новый клуб. Претендентов хватает, и последним в список добавилась “Рома”, приславшая проект 2-летнего контракта. Намного менее известен Маланг Сарр. Но в свои 21 защитник “Ниццы” имеет за плечами более 100 матчей чемпионата, опыт еврокубков, а в 2019-м привлекался в U-21 Франции. Пишут об интересе “РБ Лейпциг”.



В тройке полузащитников сразу 2 ветерана-испанца. Санти Касорла показывает, что не стоит смотреть ни в паспорт, ни в медицинскую книжку. После тяжелых травм 35-летний хавбек отменно проводит второй год в “Вильярреале” и привлекается в сборную. Испанец говорил, что хотел бы вернуться в “Арсенал”, но там его Артета ждет как члена тренерского штаба. Конечно же, нельзя было не упомянуть Давида Силву. 34-летний испанец заранее говорил, то этот сезон для него последний. Но это в Англии – он думал вернуться на родину доигрывать… А Бэкхем настойчиво приглашает в “Интер Майами”. Компанию легендам “фурии рохи” составил чемпион мира. Но у Марио Гетце все давно идет наперекосяк, и в 28 он не нужен “Дортмунду”. Писали о “Герте”, клубах Серии А, “Атлетико”. Но, в любом случае, зарплату немцу придется урезать, причем в “разы”.



В нападении не могли не упомянуть о Виллиане. Правда, он уже согласился остаться до фактического завершения сезона для “Челси”. А на этой неделе клуб инициировал новый виток переговоров о пролонгации контракта. Как бы не вышла та же история, что с Дрисом Мертенсом, в итоге оставшимся в “Наполи”. А вот Райан Фрэйзер уже покинул “Борнмут”, как только закончился июнь. Не факт, что это понравится потенциальным работодателям, тем более что у 26-летнего нападающего после 7+14 в прошлом сезоне только 1 гол и 5 передач в нынешнем.



Удивляет, что все еще без клуба Кавани. Уругваец наколотил более 200 мячей за парижан. Но в этом сезоне Тухель больше доверял не 33-летнему “Матадору”, а арендованному Икарди. В итоге контракт Мауро выкупили, а ветеран покидает Париж. Вот только куда он дальше отправится? “Атлетико”, который так настойчиво звал Эдинсона зимой, сейчас переориентировался на Милика, “Челси” уже подписал Милика, а для “Интера” требуемый 12-миллионный годовой оклад потенциальной замены для Мартинеса неприемлем.