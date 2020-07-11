10 самых дорогих футболистов постсоветского региона

В нынешних условиях даже у клубов топовых европейских стран ощущается дефицит денежных средств. В таких условиях одним из вариантов будет подписание относительно дешевых игроков – не потому ли столько слухов о возможных переездах футболистов из постсоветского региона вслед за Смоловым. Эксперты назвали 10 игроков с паспортом стран СНГ, что имеют максимальную стоимость на данный момент. Руслана Малиновского удачно подписала “Аталанта”. Год назад писали, что полузащитник мог перебраться в “Спартак”. Но в итоге он из Бельгии отправился в Бергамо. Постоянного места в основе футболист не имеет, но на поле выходит стабильно – Гасперини активно применяет ротацию. Хавбек забил в Серии А уже 5 раз, и нынешний ценник в 11 миллионов должен и дальше расти.



Дзюба – российский аналог Адуриса? Артему в августе исполнится 32. Но именно текущий сезон стал лучшим в его карьере – 16 голов при 13 передачах, а ведь еще осталось несколько туров, и можно улучшить показатели. Отсюда и 13 миллионов. Пишут об интересе “Тоттенхэма”, но маловероятно, что капитан “Зенита” и национальной сборной покинет Санкт-Петербург.



Чуть выше располагаются браться Миранчуки. Сейчас более полезно играет Алексей, и закономерно, что он стоит на полтора миллиона больше, чем близнец, 14,5 против 13 млн. Кстати, “Локомотив”, задумавший чистку, может заработать и больше: проводящим отличный сезон футболистом якобы интересуются “Милан” с “Фиорентиной”, и они готовы выложить порядка “двадцатки”.



Наконец-то просыпается Чалов. У Федора 2 гола и ассист в последних 2 матчах РПЛ. А всего у нападающего 7+5 – намного меньше, чем в прошлом сезоне. И те 25 миллионов, что предлагал “Кристал Пэлас”, сейчас никто не предложит. Но Все же “армеец” считается самым перспективным нападающим России с актуальным ценником в 14,5 млн. Примерно столько вроде бы предлагал “Вольфсбург”.



Безусловно лучший игрок нынешнего киевского “Динамо” – Цыганков. Виктору всего 22, а он уже 3-й сезон забивает более 10 голов за сезон. Как правило, из Киева отпускают украинцев неохотно. Но вингер со стоимостью в 16 миллионов в последнее время выходит только на замену, а на его позиции наигрывают более молодого Цитаишвили. Готовят на продажу? Или сказываются травмы, бич молодого футболиста?



Все еще неплох Генрих Мхитарян. Армянину уже 31, и в Англии у него не все получалось. Но сейчас в “Роме” капитан национальной сборной своей страны, похоже, обрел себя. Справившись с травмами, полузащитник вернулся в основу и забил и “Наполи”, и “Парме”, подняв показатели в Серии А до 8+4. Так что свои 20 миллионов евро футболист стоит.



Александр Головин котируется наравне с Мхитаряном. Дебютный сезон в “Монако” россиянин провел не лучшим образом. Но все отметили прогресс хавбека в розыгрыше 2019/20. 24-летний россиянин становится одним из лидеров “монегасков” и даже якобы заинтересовал ПСЖ.



Самый дорогой из россиян – бразилец… Конечно же, речь идет о Марио Фернандесе. Крайний защитник ЦСКА и сборной держится на своем высоком уровне. Вроде бы писали о “Валенсии”. Но найдется у испанского клуба 23 миллиона, в которые оценивают латераля?



Возглавляет рейтинг экс-футболист “Уфы”. У Александра Зинченко к 23 годам собрано немало трофеев, в том числе он дважды с “Манчестер Сити” выигрывал чемпионат Англии. Без ошибок не обходится, но Гвардиола продолжает выпускать украинца слева в обороне. Так что 24-миллионный ценник может быть далеко не максимумом.

