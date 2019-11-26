Могут ли Россию лишить права проведения Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 из-за допингового скандала

Россия угодила в очередной допинговый скандал с участием Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Организация разработала целый комплекс рекомендаций по санкциям в отношении российского спорта, в том числе – запрет на проведение крупных международных турниров до 2024 года.

С чего всё началось?

После того, как российские спортсмены выступили под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, Россия должна была передать ВАДА электронную базу данных из Московской лаборатории за 2012-2015 годы.



Когда официальный вариант базы, слитой до этого одним из информаторов ВАДА, оказался в агентстве, там обнаружили тысячи несоответствий, из-за чего был сделан вывод, что Россия вновь скрывает положительные допинг-пробы своих главных спортивных звёзд, в том числе тех, кто занимал призовые места в Сочи-2014.



Позже это подтвердил глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус: «Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно. У привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную».





Как теперь накажут Россию и причём тут футбол?

Из-за сокрытия проб ВАДА разработало рекомендации по наказанию России, который опубликовало на своём официальном сайте вечером 25 ноября. В числе прочего, агентство рекомендует запретить России проводить крупнейшие международные события в период с 2020 по 2024 годы. В это время в России планируют провести два подобных футбольных события – Евро-2020 и финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 (оба – в Санкт-Петербурге). Но переживать пока не стоит.



Во-первых, рекомендации ещё не утверждены: заседание исполкома ВАДА состоится 9 декабря (правда, уверенность, что документ примут, – 100%).



Во-вторых, ключевое слово – «рекомендации», суть которого ясна и понятна без особых разъяснений. ВАДА может рекомендовать что угодно и кому угодно, но финальное решение будет принимать та организация, под эгидой которой и проводятся соревнования (в случае с европейским футболом – УЕФА).



В-третьих, допинговый скандал во всю гремел и ранее, когда Россия готовилась к проведению чемпионата мира-2018. У РУСАДА также не было статуса соответствия, российские спортсмены приняли участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом, но 32 лучшие сборные планеты всё же приехали в Россию летом прошлого года, несмотря на такие же рекомендации ВАДА.



В-четвёртых, если уж ВАДА совсем сильно начнёт делать мозги, УЕФА может сослаться на «юридическую невозможность отзыва права проведения турнира», что прописано в отчёте антидопингового агентства. В таком случае соревнования будут проведены в России.



Правда, есть одно «но»: в этот раз Россия, вероятнее всего, снова «отскочит» по части футбола – турниры будут проведены. Но захочет ли УЕФА в ближайшее время вновь связываться с государством, которое раз за разом скрывает положительные допинг-пробы – пусть и в других видах спорта – и имеет перманентные проблемы с ВАДА?



Евро-Футбол.Ру

MaximFridman



